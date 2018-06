MARILYN MANSON vient de dévoiler une nouvelle vidéo pour le titre « Cry Little Sister » de Gerard McMahon, connu pour être dans le film de 1987 « The Lost Boys« . Cette version tournée sous la direction de Bill Yukich (Korn, Opeth) a été enregistré pour le film « The New Mutants » de Marvel et prévu pour le 2 Août.

Retrouvez notre galerie photos de MARILYN MANSON au HELLFEST en suivant ce lien.