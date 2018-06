Daron Malakian, le guitariste et chanteur de SYSTEM OF A DOWN, est de retour avec son projet SCARS ON BROADWAY et dévoile nouveau single « Dictator » à écouter ci-dessous. Il est tiré de l’album du même nom qui devrait arriver dans les bacs le 20 Juillet. A noter que plusieurs titres de cet album ont été enregistrés courant 2012.