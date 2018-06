Un nouveau titre de CLUTCH intitulé « How To Shake Hands » a été dévoilé dans l’émission radio « Rock Show With Daniel P Carter » sur la BBC durant le week end dernier. Le streaming de l’émission est disponible en suivant ce lien. Allez directement à 02:21:00 pour écouter le titre. Le nouvel album de CLUTCH « Book Of Bad Decisions » sera dans les bacs le 07 Septembre prochain.

