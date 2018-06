Communiqué: « Change » est le second clip du groupe One Life All-In qui met à nouveau en image l’un des titres de son EP « The A7 session ». Bien qu’issu de la scène hardcore et metal (car composé de membres de The Spudmonsters, Benighted & Seekers of the Truth), One Life All-In n’hésite pas à s’aventurer également sur d’autres terrains comme celui du punk-rock. C’est le cas ici avec « Change » : enjoy !!!