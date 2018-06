ROCK AM RING 2018 : Des streamings vidéos pour tout le week end !

Le ROCK AM RING 2018 a débuté ce matin sur le circuit du Nürburgring en Allemagne. Plusieurs concerts vont être diffusé pendant tout le week end dont A PERFECT CIRCLE, STONE SOUR et MARILYN MANSON ce soir. Demain est prévu BLACK STONE CHERRY, SHINEDOWN, BODY COUNT, KREATOR, BULLET FOR MY VALENTINE, PARKWAY DRIVE et AVENGED SEVENFOLD. Pour Dimanche ça sera BAD RELIGION, GOOD CHARLOTTE et RISE AGAINST.

Pour accéder aux streamings il faut se rendre sur le site du festival: http://www.rock-am-ring.com/

Ou sur le site du partenaire: https://www.magenta-musik-360.de/