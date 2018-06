« Mysterious Smile », le nouveau single de BUKOWSKI

BUKOWSKI dévoile le nouveau single « Mysterious Smile » tiré de son nouvel album « Strangers » prévu pour le 5 Octobre. C’est à écouter ci-dessous.

En tournée dans toute la France :

22/06/18 – Hellfest

07/09/2018 Tessy Sur Vire (Au Son d’Euh Lô)

22/09/2018 Anould (Beastial Fest)

28/09/2018 Quimper (Le Novomax)

29/09/2018 Nantes (Le Ferrailleur)

04/10/2018 – Release Party by My Rock (Backstage) Paris

05/10/2018 Moissy Cramayel (Les 18 marches)

20/10/2018 Vallet (Westill Festival)

21/10/2018 Reims (Le Dropkick)

24/10/2018 Metz (La douche froide)

25/10/2018 Colmar (Le Grillen)

27/10/2018 Le Grand Pressigny (OP Garen Corp)

03/11/2018 Charmes (The Rock’n roll Stage)

10/11/2018 Bordeaux (I.Boat)

22/11/2018 Poitiers (MDE)