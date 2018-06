Plus qu’un concert, c’est un véritable spectacle que MASS HYSTERIA a offert lors de l’édition 2018 du Download Festival. Et c’est avec ce fond que le groupe annonce la sortie de son nouvel album, son neuvième, qui fera suite à « Matière Noire » sorti en 2015. Ce nouvel album s’intitule « Maniac » et sera dans les bacs le 26 Octobre 2018.

