Live Report : TERROR au HELLFEST 2018

Il est 18h35, lorsque TERROR monte sur la scène de la WARZONE avec toute l’énergie et la violence qu’on lui connait. Le soleil leur tape dans les yeux mais rien ne va les arrêter, le groupe a bien l’intention de mettre le feu ! Et le public ne semble pas en reste car dès le début, la fosse explose !

C’est ultra puissant et bourré d’énergie. Sur scène c’est le feu ! Scott Vogel, le frontman du groupe, lance une casquette dans le foule, histoire de chauffer les fans à blanc et de les encourager à venir slamer.

Le show est intense et le pit se déchaine. Le groupe de Hardcore est à la hauteur de se réputation, le groupe ne lâche rien et enchaine les titres comme pour mettre des baffes à tous les fans présents qui ne résistent pas à remuer le pit. L’énergie développée par le groupe sur scène est vraiment incroyable ce qui n’empêche pas le groupe d’être ultra précis.

Tout le devant de la scène bouge dans tous les sens. Il est vrai que le groupe était attendu par tous les fans de Hardcore car depuis sa création en 2002, TERROR a toujours su offrir le meilleur de lui même en concert.

C’est aussi pour beaucoup, l’occasion de voir Chris Linkovich, le nouveau bassiste du groupe qui les a rejoint l’année dernière, en vrai sur scène. Fidèle à l’image du groupe, il se démène, sautant, tournant sur lui même comme un dément.

Et ce n’est pas lorsque TERROR joue son titre le plus rapide « Live by the Code » que les choses se calment. Le circle pit dérape, se reprend, l’énergie est toujours partout. Le quintet est toujours aussi à fond sur scène, ne ménageant pas ses efforts.

Un petit break pour fait réagir la foule massive à ses pieds et Scott Vogel relance la furie dans la Warzone ! Le groupe enchaine « Always the Hard Way« , « Keep Your Mouth Shut« , « Out of My Face »… Le pit saute sur place avant de se relancer dans un pogo gigantesque.

Scott Vogel continue d’arpenter le devant de la scène comme un lion en cage pour encourager les fans à se déchainer encore plus. Les autres membres du groupe n’en font pas moins et tous s’activent de chaque coté de la scène pour partager cette énergie qu’ils ont vraiment tous en commun.

Arrive ensuite « Lowest of the Low » et « Return to Strength« . Personne ne semble vouloir ralentir ou être fatigué en cette deuxième journée de HELLFEST, car tout le monde reste à bloc ! TERROR produit un show hyper massif et compact.

TERROR se lance alors pour ses deux derniers titres avec le très unificateur « You’re Caught » et « Keepers of the Faith » qui donne une dernière dose d’énergie au public qui n’aura jamais cessé de retourner le pit. Scott Vogel profitera de la fin du concert pour annoncer la sortie du nouvel album intitulé « Total Retaliation » cet hiver.

