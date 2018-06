Live Report : SUFFOCATION au HELLFEST 2018

SUFFOCATION était programmé sous l’ALTAR pour l’édition 2018 du HELLFEST. Et forcément lorsque l’on parle de Death Metal, SUFFOCATION fait partie des groupes à voir.

Le groupe, dont les qualités techniques ne sont plus à démontrer, démarre son concert devant de nombreux fans en ce vendredi 22 juin dans la capitale du monde du Metal, Clisson. Son Technical Death Metal trouve donc de nombreuses oreilles massées devant la scène. Le groupe existe tout de même depuis 1990 et même avec un arrêt entre fin 1998 et 2003, ses 8 albums studios ont toujours su ravir les fans d’un Metal brutal, souligné par la voix gutturale de Frank Mullen. Le frontman qui a annoncé en Mars dernier que cette tournée serait sa dernière. Une dernière occasion de les voir en concert et de plus au Hellfest.

Pendant prêt de 60 minutes, SUFFOCATION va marteler l’ALTAR devant des fans conquis. Le groupe est ultra précis, ce qui est primordial pour le style. Le quintet démontre toute sa dextérité et sa puissance dans un concert qui résume à chaque ce qu’est le Death Metal aujourd’hui et ce qu’il a été à sa grande époque. Une passion, des convictions pour une musique puissante, riche et qui prend aux tripes.

Frank Mullen en bon frontman, se place sur le centre de la scène pour se concentrer sur la puissance qu’il doit lui même offrir au public qui vit véritablement le concert. Les coups de vibrato sont tranchant supportés par une rythmique robuste et extrêmement bien coordonnée. Même sur les blasts, le groupe reste hyper carré, et sa maitrise impressionne les fans.

SUFFOCATION ne va guère laisser beaucoup de répit aux fans mais qui semblaient apprécier particulièrement cet enchainement intense de décibels, et ce son massif, une nouvelle fois, maitrisé. Un évènement pour tous les fans de Death.