Live Report : STONE SOUR au ROCK AM RING 2018

Il est presque 23h30 lorsque STONE SOUR monte sur la « Crater Stage » du ROCK AM RING 2018. Le festival allemand qui a lieu au milieu des infrastructures du circuit du Nürburgring, et qui réussit une nouvelle fois à rassembler une affiche éclectique comme il en a l’habitude désormais et depuis 1985.

Mais revenons à STONE SOUR, qui tourne toujours en support de son sixième album « Hydrograd » sorti en Juin 2017 et qui fête donc ses 1 an. Le groupe démarre en trombe avec « Whiplash Pants » et « Absolute Zero » que le groupe enchaine avec rage. Et il ne faut quelques accords pour que le public s’enflamme et se fasse entendre à chaque fois qu’il est sollicité par un Corey Taylor tout souriant.

Le groupe se donne complètement et Corey Taylor ne cesse de parcourir la scène de long en large, allant même jusqu’à lancer lui même des confettis à l’aide d’un canon, à main. Il fera également l’effort de parler en allemand ce que je ne pourrais malheureusement pas vous traduire, n’ayant compris un traitre mot de la discussion… 🙂

Mais peu importe le groupe relance le concert avec encore plus d’énergie en interprétant un « Knievel Has Landed » tranchant à souhait.

Le temps de faire tomber sa veste en cuir, Corey Taylor est de retour sur le devant de la scène pour haranguer une nouvelles fois les fans du groupe qui semblent bien nombreux parmi cette foule monstrueuse massée aux pieds le scène. STONE SOUR enchaine alors « Say You’ll Haunt Me » et « 30/30-150« . Et il est alors évident que le groupe prend autant de plaisir sur scène que le public à les voir se lâcher complètement tout en donnant une incroyable prestation. Et en plus c’est solide et extrêmement précis. Corey Taylor étant, en plus, toujours aussi fort tant sa maitrise du chant est impressionnante.

Et pour casser le rythme infernal du concert que donne jusque là le groupe, Corey Taylor revient seul sur scène, une guitare entre les mains pour interpréter, en solo avec le public, le titre « Bother« . Un moment qui donnera la chair de poule aux fans qui pourront à nouveau se laisser aller avec le titre suivant, « Tired« .

Reprenant ensuite le titre « Cold Reader« , tiré de son premier album éponyme sorti en 2002, le groupe montre toute la richesse de sa discographie avec un titre plus dur et qui n’est pas forcément le plus joué par STONE SOUR en concert.

Corey Taylor reprend alors la guitare pour, comme il le précisera lui même, faire chanter et danser le public, toujours aussi nombreux et excité, avec le titre « Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)« . Et c’est ensuite un des classiques du groupe de rejoindre la setlist du soir car c’est au tour de « Made of Scars » d’être joué avec toujours cette même énergie débordante.

Et tout doucement on se rapproche alors de la fin du concert, avec des titres qui feront une nouvelle fois monter l’ambiance dans le public, je cite dans l’ordre « Song #3« , « Through Glass » et « Fabuless« .

STONE SOUR démontre une nouvelle fois l’efficacité de ses titres en Live mais nous permet surtout d’apprécier tout le talent que possède les cinq musiciens du groupe. Un très bon moment, un très bon concert d’un rock bien musclé aux accents Metal qui aura comblé cette foule immense du Rock Am Ring 2018.

A noter que le groupe sera en concert au HELLFEST le 22 juin prochain.