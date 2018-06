Live Report : STONE SOUR au HELLFEST 2018

STONE SOUR, le groupe parallèle de Corey Taylor, le frontman de SLIPKNOT, est sur la MAINSTAGE 02 du HELLFEST à partir de 22h20 pour un nouvelle prestation qui se doit d’être intense comme toujours avec le combo américain.

Et c’est un démarrage tonitruant, à la tombée de la nuit, que nous propose le groupe avec « Whiplash Pants » ponctué d’un « Bonsoir mes amis ! » en plein milieu du titre. Les fans sont nombreux et se font entendre ! STONE SOUR enchaine avec « Absolute Zero » toujours aussi accrocheur, que Corey Taylor ponctue d’un « Come on, Mes amis » ou encore « C’est magnifique » ! Motivant une nouvelle fois les fans à se laisser aller dans la fosse.

Les applaudissements sont nombreux lorsque le titre se termine et une fois de plus Corey Taylor parle en français et lâchant un « Merci beaucoup », « Ca va ? », « C’est bon ». Avouant ensuite qu’il s’agit de tout le français qu’il maitrise. Le public est une nouvelle fois conquis. Le frontman démontre à nouveau son incroyable capacité à emballer les foules en un rien de temps.

STONE SOUR enchaine avec énergie sur « Knievel Has Landed« . C’est ultra carré, tout est au millimètre sur scène alors que dans la fosse c’est une autre histoire ! Ca bouge dans tous les sens !

Un début de reprise de « Walking on the Moon » de POLICE et le groupe continue avec « Say You’ll Haunt Me« , le public se déchaine.

Arrive « 30/30-150 » et Corey Taylor en profite pour utiliser un canon à confettis en direction de la fosse.

Tiré de son premier album, STONE SOUR offre « Get Inside » pour ensuite remercier le public de son soutien depuis tant d’années.

Le groupe ajoute ensuite de l’émotion et de la puissance avec « Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I) » pour lequel Corey se saisit à nouveau d’une guitare. Une intro de batterie vient souligner le début de « Made of Scars« . Corey, qui a désormais une guitare rouge, qui traine un vieux grésillement très rock n’roll, le gênant quelque peu, lance le titre « Song #3« . Le groupe se donne à fond, sans retenue. STONE SOUR enchaine ensuite directement avec « Through Glass » avant de lancer un dernier titre, le très explosif « Fabuless« .

Incroyable de penser que le groupe de jouer presque 60 minutes tellement c’est passé vite ! Encore une fois, STONE SOUR a prouvé comment il était bon sur scène avec cette très bonne prestation.



