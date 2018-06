Live Report : SHINEDOWN au ROCK AM RING 2018

Alors que résonne les Beastie Boys sur le devant de la « Crater Stage » du Rock Am Ring, SHINEDOWN, le groupe originaire de Floride se présente devant une foule immense, prête à en prendre plein les oreilles. Mais c’est d’abord une vieille chanson américaine qui démarre le show avant d’être interrompue par une énorme sample, sonnant le début des hostilités.

Et c’est avec « Sound of Madness » que SHINEDOWN débute son concert de 65 minutes. Ca groove et ça fait bouger le public qui accueille comme il se doit le combo américain. Et juste le temps d’un « Welcome to the Show », que le groupe enchaine avec un deuxième titre, plus calme, le très efficace « Bully« .

Et pour en remettre une couche, SHINEDOWN ajoute à la setlist l’excellent « Cut The Cord« , tranchant à souhait et avec un groove à faire sauter tout le public sur place. Pour donner un peu d’air, le groupe enchaine avec « Kill Your Conscience« , un morceau plus calme mais toujours extrêmement bien accueilli par le public. Et SHINEDOWN continue dans la même ambiance avec « State of My Head » qui fera balancer les bras de droite à gauche et de gauche à droite de bon nombre de fans.

Pour le milieu de son concert SHINEDOWN choisit de jouer « Unity« , un titre qui ne figurait pas sur la setlist de la tournée américaine du groupe, qui s’est terminé le 20 mai dernier. Sur le début de « Enemies« , Brent Smith le frontman du groupe, décide toute simplement d’aller jusque dans la deuxième fosse pour mieux motiver le public à se lâcher complètement. Et forcément lorsqu’en suite le groupe reprendre réellement le titre, toute la fosse s’embrase.

Vient ensuite un moment plus calme, plus reposant pour le public avec le titre « Second Chance » et la mélodie très Rock US du couplet qui semble bien accrocher les fans. Mais c’est bien entendu pour repartir sur un rythme plus soutenu avec le titre « Diamond Eyes (Boom-Lay Boom-Lay Boom) » qui enflamme une nouvelle fois le public et surtout les premiers rangs qui se déchainent.

Et pour terminer son concert, SHINEDOWN va offrir « Devil » et son refrain accrocheur, avant de saluer le public tout entier et de disparaître sous les acclamations d’une foule ravie par le show qu’elle a pu voir en cet fin d’après midi.