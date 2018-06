Live Report : RISE AGAINST au ROCK AM RING 2018

Et continue sur la Volcano Stage, qui est la plus Rock/Punk/Hardcore en ce dimanche au Rock Am Ring, avec le concert de RISE AGAINST qui démarre à 19h25 et pour 85 minutes. Le groupe commence par un titre très bien connu des fans « The Violence« . Il enchaine sans plus attendre avec un autre titre rythmé, « Satellite« , acclamé par le public. Ca saute déjà de partout.

RISE AGAINST continue avec « Survive« , un titre au tempo encore plus rapide. Les fans chantent tous ensemble pour la plus grande joie du groupe. On part ensuite sur un des meilleurs titres de RISE AGAINST à savoir « I Don’t Want to Be Here Anymore » tiré de l’album « The Black Market » sorti en 2014 avant d’enchainer sur un autre très bon titre du groupe « House on Fire« .

Et pour « Ready to Fall » c’est tout le public qui se met à sauter. Les mélodies de chant de Tim McIlrath accroche les fans qui en connaissent déjà, pour beaucoup, les paroles. En l’honneur de BAD RELIGION qui a accueilli le groupe il y a quelques années sur ses tournées, Tim McIlrath leur dédicace le titre « Help Is on the Way« . Et pour continuer sur des groupes références, RISE AGAINST souhaite rendre hommage au groupe MINOR THREAT et an jouant l’excellent titre « In My Eyes » en compagnie du guitariste original Brian Baker, qui officie maintenant dans BAD RELIGION également à l’affiche du Rock Am Ring en ce Dimanche après midi.

RISE AGAINST retourne à sa discographie avec « Give It All » tiré de l’album « Siren Song of the Counter Culture » sorti en 2004. Tim McIlrath ayant aussi lâché sa guitare pour ce titre, il en profite pour aller chanter au contact du public et saluer les fans incroyablement excités par cette proximité.

On continue avec « Blood-Red, White & Blue« , les cicrle pits sont partout, c’est incroyable comment le public se lâche complètement. En plein milieu du titre, Tim McIlrath invite alors un fan, à monter sur scène pour compter le nombre de circle pit alors que le groupe reprend le titre ! Au final il en comptera 19 !

Le public chante et couvre la sono pour le début de « Re-Education (Through Labor) » un mid-tempo ultra efficace. RISE AGAINST ajoute à la liste des morceaux joués « Savior » tout aussi accrocheur et efficace.

Tim McIlrath se saisit alors de sa guitare acoustique pour lancer le titre « People Live Here« . Et bien entendu le public lèvent et balancent les bras pour l’accompagner tout en chantant. Il continue ensuite avec « Hero of War » repris par l’ensemble des fans.

Mais ce break acoustique n’empêche pas l’énergie et la hargne du groupe et du public de revenir dès les premiers accords de « Make It Stop (September’s Children) » que le groupe enchaine avec « Like the Angel« . RISE AGAINST va ensuite pour terminer son concert choisir le titre « Prayer of the Refugee » tiré de l’album « The Sufferer and the Witness » sorti en 2006, comme un message à la foule réunie en cette fin de journée.