Live Report : PLEYMO au HELLFEST 2018

Alors que PLEYMO avait annoncé sa reformation en Mars 2017 et avait tout de suite suscité un intérêt énorme de la part du public et des fans. Pas étonnant de les retrouver, en ce samedi après midi, sur la MAINSTAGE du HELLFEST et surtout après leur passage à l’Olympia en Mars 2018.

Le groupe déboule sur la scène comme une fusée alors qu’une bande sonore résonnait depuis quelques longues secondes. Le groupe français fait sauter la fosse en rythme pour imposer son Nu Metal tout droit venu du début des années 2000.

Mark Maggiori fait lever les bras et hurler les fans qui s’en donnent à coeur joie. Car le retour de 10, voir 20 ans en arrière est véritablement nostalgique pour de nombreux fans. Surtout qu’il ne reste que peu de groupe de Nu Metal Français encore en activité. Avec le morceau « Rock« , le public se fait en entendre pour reprendre le titre du morceau. Les slameurs sont nombreux et l’ambiance monte d’un cran.

Le frontman compare alors le public à une mer et lui demande de faire des vagues pour le titre « Tout le Monde se lève« . Il est vrai que ce mélange de Rap et de Metal semble avoir séduit de nombreux fans vu la marrée humaine présente depuis le bord de la scène et jusqu’au fond de l’espace prévu pour accueillir l’ensemble des festivaliers pour les tête d’affiche.

PLEYMO enchaine alors avec un vieux titre, tiré du premier album « Keçkispasse? » sorti en 1999, « Nawak » et pour lequel Nito de Enhancer avait participé. Mark Maggiori pousse une nouvelle fois le public, ce coup-ci pour un circle pit.

Avec « Le Nouveau Monde« , PLEYMO apporte un peu plus de calme mais c’est sans compter le refrain qui fait exploser le pit à chaque fois. Le titre est tiré du dernier album du groupe « Alphabet Prison » sorti en 2006. Le combo bellifontain relance le rythme avec plus de groove et son titre « New Wave« .

PLEYMO lance alors un énorme Wall Of Death pour le titre « Tank Club« . La fosse continue de sauter sur place et de bouger dans tous les sens. Et avec « Polyester Môme« , c’est tout le public qui se met à sauter. Et ça repart en Circle pit ! Incroyable de voir le public répondre à la moindre demande du groupe !

A peine le temps pour les fans de bouger une dernière fois que s’en est fini avec le concert de PLEYMO au HELLFEST.

