Live Report : MEGADETH au HELLFEST 2018

Un groupe du BIG 4, avait rendez-vous au HELLFEST en ce début de soirée de Dimanche 24 Juin 2018. En effet, MEGADETH était programmé à 19h20 sur la MAINSTAGE.

Une public hyper nombreux et compact s’était rassemblé devant ces deux immenses scènes du festival français pour le début tonitruant du combo, connu des tous les festivaliers. Et c’est pas très étonnant de voir tous ces fans de Metal se démener, headbanguer ou simplement taper du pied.

MEGADETH va démarrer son concert avec quelques problèmes techniques pour « Rattlehead » mais enchaine avec un classique « Hangar 18 » pour bien lancer le show. Le groupe continue avec « The Conjuring » tiré de l’album de 1986 « Peace Sells… but Who’s Buying?« .

Dave Mustaine va alors dédicacer le titre « My Last Words » à Vinnie Paul de PANTERA, disparu dans la nuit de Vendredi à Samedi. MEGADETH ne l’avait pas joué depuis 2005 et ne l’a ajouté à sa setlist que la veille pour le GRASPOP.

Le groupe accélère le rythme avec « Take No Prisoners » tiré de « Rust in Peace » sorti en 1990.

Dave Mustaine invite ensuite Michael Amott d’ARCH ENEMY, qui venait tout juste de terminer son concert sur l’autre MainStage pour interpréter un « Symphony of Destruction » ultra accrocheur et pour le plaisir des fans qui se feront entendre comme jamais. Le groupe revient juste après avec des mélodies plus thrash avec le titre « Dystopia« .

Kiko Loureiro lance alors en solo, l’intro de « A Tout Le Monde« , un titre sorti au milieu des années 90 et qui enchante toujours autant les fans francophones ainsi que tout le HELLFEST qui va chanter le refrain.

Dirk Verbeuren marque le rythme à la grosse caisse, David Ellefson lance la basse et c’est reparti avec « Peace Sells » un autre classique du groupe dont le refrain sera chanté par tout un public conquis et ravis. Et c’est pendant le break que Vic Rattlehead, la mascotte du groupe, entre sur scène !

Et on arrive malheureusement déjà au dernier titre avec « Holy Wars… The Punishment Due » également tiré de l’album « Rust in Peace » dans une version rallongée pour une présentation du groupe. Dave Mustaine nous dira que « peut être que l’année prochaine nous jouerons plus longtemps ».

Retrouvez notre fil d’actualités spécial HELLFEST 2018 en suivant ce lien pour accéder à nos autres galeries photos et nos Live Reports.