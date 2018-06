Live Report : MARILYN MANSON au ROCK AM RING 2018

C’est avec le concert de MARILYN MANSON, qu’on avait pu voir il y a quelques mois à Paris, Live Report à lire en suivant ce lien, que cette première journée au ROCK AM RING 2018 se termine. Un concert assez tardif puisque c’est vers 1h15 que le groupe monte sur scène pour 75 minutes de show. Car tout autant que le musique, MARILYN MANSON produit un véritable show sur scène. Et avec ce contexte si particulier, la nuit apporte un soutien important pour la mise scène et les éclairages.

Et c’est à travers un énorme nuage de fumée que le groupe se laisse entrapercevoir pour démarrer son concert avec le titre « Irresponsible Hate Anthem » tiré de l’album « Antichrist Superstar » sortie 1996. Et toujours tiré du même le groupe enchaine avec « Angel With the Scabbed Wings » installant une ambiance corrompue sur le Festival.

C’est ensuite avec un titre plus récent « Deep Six » tiré de l’avant dernier album « The Pale Emperor« , que le groupe continue son show devant un public qui se fera rappeler à l’ordre par MARILYN MANSON, en personne, pour se faire un peu plus entendre, comme il se doit lors d’un concert selon le frontman.

Le groupe continue alors avec le titre de la B.O. de The Matrix Reloaded, « This Is the New Shit« , pour marteler encore plus la scène de ces riffs saturés et puissants pour le bonheur des fans qui chantent les paroles de chaque titre. Et MARILYN MANSON qui en veut toujours plus, fait à nouveau sentir au public qu’il a besoin de plus de soutien et notamment en leur disant « give me this shit ».

Le concert se poursuit avec le très efficace « Disposable Teens » qui continue à mettre la pression sur le public du Rock Am Ring.

Et après une pause, le groupe se relancera avec le titre « mOBSCENE« . MARILYN MANSON précisera d’ailleurs qu’il l’a composé en pensant à l’Allemagne et à tous ceux présents ce soir devant la scène. Le public est conquis et se fait entendre dès la fin du morceau. Et c’est alors qu’il demandera si, « hypothétiquement, pourriez vous tuer pour moi » afin de lancer le morceau ultra accrocheur qu’est « KILL4ME » tiré du dernier album « Heaven Upside Down« .

Pour ajouter toujours un peu plus d’énergie le groupe lance alors « Rock Is Dead » datant de 1998, et qui donne à MARYLIN MANSON une nouvelle opportunité de faire bouger un peu plus ses fans. Le concert passe d’ambiances posées à des moments d’une forte intensité, mélangeant au passage des titres récents et d’autres du début de la carrière du groupe. Les coupures assez longues entre presque chaque titre, plongeant tout le public dans le noir, ayant par contre le défaut de presque faire retomber l’intensité du groupe et l’ambiance dans le public. Mais MARYLIN MANSON c’est aussi des costumes, et il faut parfois du temps pour se changer comme avant « The Dope Show » ou il enfile une tenue recouverte de plumes noires.

Et bien entendu MARILYN MANSON interpréta également la reprise d’Eurythmics « Sweet Dreams (Are Made of This) » qui fait partie intégrale du personnage tant son interprétation personnelle en a donné une version unique. Le public saura également se faire entendre pendant la reprise, chantant en solo une bonne partie des paroles, le groupe s’arrêtant même pour mieux en profiter.

MARYLIN MANSON va conclure son concert avec un autre titre très efficace « Say10 » avant de passer à trois rappels. En effet, afin de clôturer avec énergie et puissance, le groupe va enchainer « Antichrist Superstar » et « The Beautiful People« . Mais le groupe va surtout terminer avec le titre « Cry Little Sister« , la reprise de Gerard McMahon et qui est surtout connu pour être le titre thème du film de 1987 « The Lost Boys« . MARILYN MANSON a d’ailleurs annoncé qu’un clip avait été tourné pour ce titre.

A noter les concerts du groupe au Download Festival le 16 Juin prochain et au Hellfest le 24. Il sera également en concert le 20 juin à Nimes et le 21 à Dijon.