Live Report : HOLLYWOOD VAMPIRES au HELLFEST 2018

Une des têtes d’affiche de cette édition 2018 du HELLFEST était sans nul doute HOLLYWOOD VAMPIRES. En effet, le super groupe créé en 2015 autour d’Alice Cooper, Johnny Depp, et Joe Perry en l’honneur des stars du Rock mort d’excès dans les années 70, était programmé sur la MAINSTAGE 01 à 20h45 et pour 90 minutes de concert.

Et forcément avec un line up aussi réputé, ça a envoyé du lourd. Bien entendu, il s’agissait principalement de reprises du Rock mais la setlist avait été montée avec intelligence pour offrir un maximum d’ambiances différentes.

Et dès que ça démarre avec « I Want My Now« , « Raise the Dead » et la reprise de de SPIRIT « I Got a Line You« , le public est comblé. C’est énergique, ultra précis, le groupe possède un énorme groove. Et c’est la même avec « 7 and 7 Is » la reprise de LOVE. Alors oui, il ne s’agit que de vieux classiques, mais ça se regarde et ça s’écoute plutôt bien.

HOLLYWOOD VAMPIRES ralentit ensuite le tempo avec « My Dead Drunk Friends » avant de reprendre de la poigne avec la reprise des DOORS « Five to One / Break On Through« , ultra efficace au passage. S’ensuive alors d’autres très bonnes reprises avec « The Jack » d’AC/DC, un « Ace Of Spades » explosif de MOTORHEAD.

Le groupe nous offre alors une toute autre émotion avec l’intro de « Baba O’Riley » la reprise de THE WHO, à la guitare acoustique et au chant.

Ca continue d’envoyer des classiques du rock. Comme si on avait le droit à un groupe de reprises, comme on en a souvent dans toute la France pour une quelconque soirée mais avec un talent énorme bien entendu. On assiste donc plutôt à une compilation ou d’un best of du Rock que d’une vraie performance. Même si là, la performance est bien réelle sous nos yeux, sur scène, des stars du rock ou du cinéma réunit ensemble pour offrir le meilleur de la musique qu’ils aiment.

HOLLYWOOD VAMPIRES continue avec « People Who Died » de The Jim Carroll Band chanté par Johnny Depp, une version de « Sweet Emotion » d’AEROSMITH pleine de groove, la reprise de « Heroes » de David Bowie également chanté par Johnny Depp.

Et après une courte pause, HOLLYWOOD VAMPIRES revient pour un rappel avec « School’s Out » d’ALICE COOPER sur lequel vient s’ajouter les paroles de « Another Brick in the… » des Pink Floyd.

