Live Report : GOOD CHARLOTTE au ROCK AM RING 2018

A 17h45, GOOD CHARLOTTE arrive tranquillement sur la scène du ROCK AM RING sous les cris d’un public nombreux qui les attend depuis un moment déjà. Un tir de serpentins et le groupe démarre avec « The Anthem« . Le titre probablement le plus connu de sa discographie. Des jets de flammes apparaissent sur le devant de la scène comme pour faire chauffer un public qui semble pourtant déjà bien chaud. Ca frappe dans les mains, ça crie, ça chante, le groupe était attendu de pied ferme.

GOOD CHARLOTTE enchaine ensuite avec « The Story of My Old Man« , le public tout entier est déjà conquis. C’est au tour de « Keep Your Hands Off My Girl » d’être ajouté à la setlist avant de passer sur un autre succès du groupe, le titre « Girls and Boys« .

Arrive également « Riot Girl » pour plus de rythme et faire exploser le pit. Avec le soleil et les yeux fermés, on pourrait facilement s’imaginer sur les plages californiennes et même si le groupe est originaire du Maryland.

On repart avec plus de groove sur le titre « Life Changes« , les fans continuent de chanter les paroles, les bras se lèvent aux demandes de Joel Madden, alors que son frère, Benji, continue de gratter frénétiquement les cordes de sa guitare. Le frontman annonce « Predictable » tiré de l’album « The Chronicles of Life and Death » sorti en 2004, avant d’enchainer sur un titre plus lent « Hold On« .

Et pour relancer cette deuxième partie de concert, GOOD CHARLOTTE choisit un nouveau titre de leur prochain album, joué pour la première fois, il s’agit du titre « Actual Pain« . Il reprend le mélange mid-tempo que le groupe maitrise avec succès et y intègre des sonorités plus modernes. Le titre est particulièrement bien accueilli par tout le public.

Tiré se son premier album, le groupe joue le très rythmé « Little Things« , une nombre impressionnant de bras, une nouvelle fois, se lèvent pour bouger dans le rythme du titre.

Joel Madden fait compter le public tout entier jusqu’à quatre et GOOD CHARLOTTE lance le titre « The Young & the Hopeless« .

Le public frappe dans les mains avec énergie sur le début de « The River » tiré de l’album « Good Morning Revival » sorti en 2007. Le titre avait également accueilli en Guest M. Shadows et Synyster Gates du groupe AVENGED SEVENFOLD. Arrive alors « Dance Floor Anthem« , un titre également bien connu des fans qui n’en finissent plus de bouger dans la première fosse.

GOOD CHARLOTTE démarre « I Just Wanna Live » et les bras repartent de plus belle de gauche à droite et de droite à gauche. Le groupe enchaine directement avec le dernier titre de la journée « Lifestyles of the Rich & Famous« . Et parce que Joel Madden souhaite faire de ce concert un moment unique, il fait assoir toutes les fosses pour qu’elles puisses ensuite se relever et sauter en rythme à la reprise. Le spectacle est impressionnant.

GOOD CHARLOTTE affirme une nouvelle fois sa maitrise et son expérience devant un public nombreux qui lui était déjà acquis.