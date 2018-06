Live Report : FOO FIGHTERS au ROCK AM RING 2018

Il est 21h30, la nuit n’est pas encore tombé sur le ROCK AM RING alors que FOO FIGHTERS va démarrer son concert pour 150 minutes, ou tout du moins c’est ce qu’on pensait au départ… Dave Grohl monte d’abord seul sur scène en grattant sa guitare avec énergie avant d’être rejoint par l’ensemble du groupe et pour démarrer le concert avec « All My Life« . Ca enchaine vite, avec un autre classique du groupe « Run« . Et sans aucun arrêt FOO FIGHTERS lance « Learn To Fly » un autre succès du groupe. Dave Grohl court partout, il ne se ménage pas, les fans sont comblés. On continue avec « The Pretender » qui prend des allures de pur Rock n’Roll pour fêter l’amour du style.

Viens ensuite un titre plus calme, plus mélodique, « The Sky Is a Neighborhood » accompagné par 3 choristes et tiré de l’album « Concrete and Gold » sorti en 2017. Pour relancer le show, FOO FIGHTERS a recourt à « Rope » un titre un peu plus ancien pour remettre une couche de Rock. Dave Grohl semble avoir des problèmes avec sa voix car elle semble déjà pas mal fatiguée alors que le groupe ne joue que depuis 30 minutes et il reste encore deux heures de concert. Mais peut on réellement émettre une critique alors que le groupe joue 150 minutes à chaque concert ?!

La batterie, ou tout du moins sa plateforme, monte alors à plusieurs mètres de haut pour que Taylor Hawkins puisse se lancer dans un solo de batterie de quelques minutes. FOO FIGHTERS enchaine alors avec le très rock « Sunday Rain » tiré aussi de l’album « Concrete and Gold« , et chanté principalement par Taylor Hawkins.

Dave Grohl prévient le public que désormais le groupe jouera jusqu’à temps qu’on leur dise d’arrêter. Et que s’il n’arrive plus à chanter, c’est eux qui devront le faire. Et il enchaine ensuite avec « My Hero » en solo et dont le public va reprendre le refrain.

On continue le show avec « These Days » pour un moment plus tendre, bien installé par le groupe qui devient discret sur scène avant d’exploser sur le refrain. L’éclairage de la scène suivant le même modèle ainsi que que l’écran géant installé comme un backdrop derrière le groupe.

Dave Grohl l’annonce cash, il est le gars qui n’arrête pas un concert après s’être cassé la jambe, alors il ne risque pas de s’arrêter même si sa voix le lâche. Ca sera au public de reprendre la main, enfin la voix ! FOO FIGHTERS enchaine avec une reprise d’ALICE COOPER, le titre « Under My Wheels« , chantée par le guitariste Chris Shiflett qui a rejoint le groupe en 1999. S’ensuit un extrait de « Another One Bites The Dust » lors de la présentation de Nate Mendel qui joue avec Dave Grohl depuis 1995. Un extrait de « Blitzkrieg Bop » des RAMONES pour Pat Smear. Et Taylor Hawkins fera chanter le public comme le faisait Freddie Mecury avec d’incroyables montées dans les aigües. Il prendra ensuite le micro, Dave Grohl passant à la batterie pour jouer la reprise de QUEEN « Under Pressure« .

On repart à fond avec un « Monkey Wrench » survolté et attendu pour les fans pour se relancer dans d’incroyables mouvements de foule, pour ensuite laisser place à plus de calme avec le titre « Wheels » que le groupe ne joue que très rarement.

Dave Grohl demande alors au public s’il est capable de chanter une chanson à sa place et lui propose « Best Of You » repris en choeur par le public complice. Et sur le même principe, Dave Grohl reprend en solo le titre « Times Like These« . Le groupe enchaine avec une nouvelle reprise, un titre de FACES « Stay With Me » sorti en 1971 sur l’album « A Nod Is As Good As a Wink… to a Blind Horse » et que Taylor Hawkins va chanter pour reposer Dave Grohl qui semble vraiment au bout niveau chant.

FOO FIGHTERS entame alors le dernier titre de la soirée, à savoir « Everlong » qui termine toujours les concerts du groupe. C’est donc vers 23h40 que le concert va se finir, soit 20 minutes avant la fin prévue mais vu l’état de la voix de Dave Grohl, il était malheureusement impossible d’en faire plus et beaucoup se serait déjà arrêté depuis longtemps.

Retrouvez ci-dessous la Setlist que le groupe aurait voulu jouer.