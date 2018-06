Live Report : EXODUS au HELLFEST 2018

EXODUS avait la lourde tâche de terminer le festival et de fermer l’ALTAR pour cette édition 2018 au HELLFEST. Un concert toujours un peu différent car pour certains fans c’est le dernier concert, et même après 3 jours, le dernier c’est celui où on lâche tout.

De plus EXODUS faisant partie des leaders du Thrash Metal encore en activité, il y avait de quoi finir en beauté.

Un gigantesque backdrop, à l’image du dernier album « Blood In, Blood Out« , éclairé alors que toute la tente est plongée dans le noir, afin d’installer l’ambiance et laisser le temps au quintet de monter sur scène.

Le groupe démarre avec « Funeral Hymn« , un titre de 2007. Ca headbangue aussi bien sur scène que dans la fosse. Les fans sont là et se font bien entendre. Le Thrash a toujours la côte et semble même attirer de nouveaux fans. EXODUS enchaine avec « Blood In, Blood Out » et « Deliver Us To Evil » afin de frapper fort et d’installer sa puissance sous la tente. Une tente qui malgré l’heure tardive est encore pleine.

Et avant de partir sur « Parasite » c’est une énorme marée de cornes et de bras tendu qui se dressent vers la scène à a la demande du frontman Steve « Zetro » Souza. On retrouve aussi des solos incroyables à des vitesses hallucinantes et sur des durées qu’on ne trouve plus forcément beaucoup de nos jours.

Le mur d’enceinte Marshall, rappelle cette mode des années 80/90 ou plus le groupe mettait d’enceintes plus ça donnait l’impression qu’il était puissant ! Mais c’est vrai que ça a tout de même bien de la gueule…

Zetro demande alors public s’ils doivent aller encore plus vite. Et bien entendu le public répond en hurlant « Yeahhh!!!! ». Le groupe enchaine alors avec « A Lesson in Violence« . Les fans s’en donnent à choeur joie dans la fosse.

EXODUS enchaine ensuite avec « Blacklist » tiré de l’album « Tempo of the Damned » de 2004, et son mid tempo ravageur.

On arrive sur la fin du show et le groupe californien va alors nous jouer l’un de ses titres les plus connus, le très rythmé « Bonded By Blood« . EXODUS termine son show avec deux titres bien soutenus pour coller un dernière grosse baffe à ses fans, avec « The Toxic Waltz » et « Strike of the Beast« .

