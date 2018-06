Live Report : EXHORDER au HELLFEST 2018

EXHORDER au HELLFEST c’est un retour au thrash des années 80, puisque le groupe a été créé en 1985 à la Nouvelle-Orléans, et est resté depuis attaché à ce style et à cette époque qu’il affectionne tout particulièrement. L’ALTAR va donc abriter pour 45 minutes headbanging et slam au son d’un thrash brutal et direct.

Et c’est avec « Death in Vain » que le groupe démarre son concert. Le titre provient de l’album « Slaughter in the Vatican » sorti en 1990. En effet, même si le groupe se créait en 1985, il met 5 ans à sortir son premier album et s’arrêtera deux ans après la sortie de son deuxième album en 1992. Mais le groupe revient entre 2008 et 2011 puis à nouveau l’année dernière, en Novembre 2017.

Le groupe enchaine sur un titre de son deuxième album « The Law« , le plus groovy « Unforgiven« . Et forcément il en faut pas plus pour faire replonger le public, qui commence a bien se chauffer dans la fosse, dans la scène de l’époque avec des NUCLEAR ASSAULT, DEATH ANGEL ou encore SACRED REICH. Oui la nostalgie est là.

EXHORDER ne va pas manquer de jouer « Legions of Death » un classique de thrash pour le plaisir des amateurs du genre, toujours aussi nombreux sous la tente du HELLFEST. Le groupe se lâche sur scène et déborde d’énergie. Offrant un show de qualité pour les fans qui sans en savoir beaucoup sur ce groupe, apprécie la maitrise du combo américain.

On continue avec un autre morceau du deuxième album « (Cadence of) The Dirge » et son rythme plus lourd et son ambiance plus pesante.

Et un peu plus tard EXHORDER terminera son concert avec son morceau « Desecrator » tiré de son premier album. Le groupe montrera une nouvelle fois son énergie sur scène et sa passion dans des morceaux qu’il a tout de même composé il y a presque 30 ans. Et une nouvelle fois, une passion saluée par des fans nombreux.

