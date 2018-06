Live Report : EUROPE au HELLFEST 2018

EUROPE avait donné rendez-vous à ses fans sur la MAIN STAGE 01 du HELLFEST à 18h35, pour 60 minutes de concert en ce Vendredi 22 Juin 2018.

N’étant pas vraiment fan du groupe, je ne savais pas trop à quoi m’attendre et si le côté heavy des années 90 que le groupe produisait à l’époque, allait avoir tenu le choc face au poids des années passées. En effet, la seule fois que j’avais entendu parler du groupe c’était en 1986 lorsque le groupe suédois avait sorti l’album « The Final Countdown » avec le succès que l’on connait.

EUROPE démarre avec les titres « Walk the Earth » et « The Siege« . On navigue entre du Heavy et du Rock pour le bonheur d’une foule, vraiment nombreuse, qui s’est massée devant cette Main Stage. Le groupe qui officie depuis le début des années 80 fait preuve d’une maitrise incroyable. Le set est extrêmement bien en place et la dextérité des musiciens est impressionnante.

La foule tape dans les mains à la demande du frontman Joey Tempest, avant que le groupe n’enchaine sur le titre « Rock the Night« . Il profite d’ailleurs du break pour faire chanter le public qui se prête volontiers au jeu.

Arrive ensuite « Scream of Anger » et je remarque que tous les titres sont joués en Live, un ton plus grave, leur donnant un aspect plus moderne. Facilitant aussi peut être le chant qui avec le temps devient plus compliqué dans les aiguës.

EUROPE s’accorde un petit break pendant l’intro audio de « Last Look at Eden » avant de revenir sur scène avec toujours la même maitrise.

Le groupe déroule sa setlist habituelle qu’il avait mis en place pour sa tournée Australienne en Mai dernier. Et on trouve donc ensuite « Firebox« , « Sign of the Times« , « War of Kings« …

Tout s’enchaine facilement, et on garde la même ambiance tout au long du concert qui aura su ravir les fans de ce soft heavy rock qui a fait les beaux jours des années 90.

EUROPE termine avec deux succès, les titres « Cherokee » et bien entendu « Final Countdown« . Le groupe est encore et toujours acclamé lorsqu’il sort de scène.

Plus de Photos à venir…

