Live Report : CARNIVORE A.D. au HELLFEST 2018

CARNIVORE A.D. était programmé en ce vendredi 22 juin sur la scène ALTAR et plus précieusement à 19h40. Mais il est important de revenir sur l’histoire du groupe pour ceux qui ne le connaissent pas. En effet, CARNIVORE, puisqu’il s’appelait ainsi au départ, est un groupe de Metal américain de Brooklyn, New York, fondé par le chanteur et bassiste Peter Steele que l’on connait pour avoir été aussi l’un des membres fondateurs d’un autre groupe, et bien plus connu, TYPE O NEGATIVE.

CARNIVORE va sortir deux album en 1985, « Carnivore« , et en 1987 « Retaliation« . Mais le groupe va se séparer peu de temps après et c’est à ce moment là que Peter Steele va se lancer dans un nouveau projet appelé TYPE O NEGATIVE. En 2017, CARNIVORE redémarre sous le nom CARNIVORE A.D., principalement emmené par le guitariste de l’époque Marc Piovanetti qui s’adjoint les services du batteur Joe Branciforte et du bassiste chanteur Baron Misuraca.

CARNIVORE A.D. nous balance donc son Metal brut et brutal, du lourd qui résonne sous la tente de l’ALTAR devant des fans de l’époque venus retrouver l’ambiance de l’époque. Et d’autres qui découvrent une musique sans concession. C’est direct, comme une grosse baffe.

Le concert étant à l’heure du diner pour beaucoup, Baron Misuraca s’essaie au français avec un « Bon apétite », oui avec le e qui va bien à la fin, des plus amical.

Le Trio balance tout ce qu’il a et c’est un vrai mur du son qui déferle pendant les 60 minutes du concert.

Alors que CARNIVORE A.D. joue le titre « God Is Dead« , le frontman du groupe fait chanter la foule, les trois mots du refrain « GOD », « IS DEAD ». Le combo va également reprendre deux autres titres forts de la courte discographie du groupe à savoir « Jesus Hitler » et « Race War« , introduit par des discours posés et réfléchis, sur les textes de ces titres qui pourraient facilement être mal interprétés.

Et pour terminer son concert, Baron Misuraca revient sur les disparitions de Peter Steele en 2010 et de Keith Alexander, le premier guitariste du groupe, décédé en 2005. CARNIVORE A.D. enchaine avec le meilleur titre des deux albums « Sex and Violence« .

Et alors que des larsens se font encore entendre sur scène, le groupe prend une photo souvenir de l’évènement et salue le public avant de disparaitre derrière la scène.



