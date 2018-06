Live Report : BULLET FOR MY VALENTINE au ROCK AM RING 2018

La nuit s’approche, il est 21h40, et c’est BULLET FOR MY VALENTINE qui monte sur scène au ROCK AM RING. Premier concert de la soirée, le groupe est attendu avec vigueur par un public nombreux qui s’est massé devant la « Crater Stage« .

Le groupe démarre très fort avec un titre direct et rapide « Don’t Need You« . Il en faut pas plus pour que les fans soient comblés. Ca pousse de partout dans la première fosse. Le groupe enchaine directement sur « Over It » et conserve ainsi la même ambiance et la même satisfaction du public. Et toujours pour satisfaire son public BULLET FOR MY VALENTINE se lance dans un « Your Betrayal » énergique, accueilli avec force par le public qui chantera les paroles tout le long du morceau. Le magazine Kerrang l’avait d’ailleurs élu meilleure chanson de 2010.

BULLET FOR MY VALENTINE se relance ensuite avec énergie avec le titre « 4 Words (To Choke Upon) » tiré de l’album de 2005 et intitulé « The Poison« . L’éclairage flashe dans tous les sens et le mur d’enceinte Peavey derrière le groupe renforce aussi son coté puissant sur cette scène géante. A peine le titre terminé c’est l’intro de « You Want a Battle? (Here’s a War) » qui résonne sur le Nürburgring.

Matthew Tuck, le frontman du groupe, profite d’une courte pause pour remercier les fans et le soutien du public depuis de nombreuses années. Le groupe enchaine avec « The Last Fight » tiré de l’album « Fever » sorti en 2010.

Une intro retenti et c’est partie pour « Letting You Go« , tiré du nouvel album « Gravity« , prévu pour le 29 Juin et qui est joué pour la première fois en concert par le groupe. Et sans vraiment laisser le temps aux fans de s’en remettre, BULLET FOR MY VALENTINE enchaine avec « Worthless » sorti en 2015 sur l’album « Venom« . La foule frappe dans ses mains au rythme de la musique, renforçant encore l’ambiance déjà bien chaude.

Un solo de batterie de quelques minutes par le pieuvre du groupe, Jason Bowld, et BULLET FOR MY VALENTINE reprend les hostilités avec rythme et surtout les titres « Army of Noise » et « Scream Aim Fire« . Le public semble toujours autant le show proposé et acclame le groupe avec toujours autant de vigueur.

Avec « Piece of Me« , BULLET FOR MY VALENTINE continue de marteler toute sa puissance sur le Rock Am Ring. La maitrise du groupe est parfaite et son expérience lui permet de donner un show exemplaire. Le groupe enchaine une fois de plus sur un autre titre, « Tears Don’t Fall« , ne laissant vraiment pas une seule seconde de blanc. Le titre trouve à nouveau une réponse incroyable des fans qui hurlent les paroles.

Et comme final, BULLET FOR MY VALENTINE aura bien entendu réservé le titre « Waking the Demon » tiré de l’album « Scream Aim Fire » et sorti en 2008, pour satisfaire pleinement le public incroyable qu’il a su attiré ce soir.