Live Report : BULLET FOR MY VALENTINE au HELLFEST 2018

Alors que l’intro de « Don’t Need You » débute, le public est déjà en train de hurler de toutes ses forces mais s’exclame encore plus fort lorsque BULLET FOR MY VALENTINE apparaît sur la MainStage du HELLFEST. Le groupe enchaine rapidement sur « Over It« , juste le temps pour le frontman du groupe, Matthew « Matt » Tuck, de demander au public de sauter sur place.

Le groupe semble être attendu par de nombreux fans qui profitent de chaque accalmie pour se faire entendre. Le mur d’enceinte Peavey juste derrière le groupe est impressionnant, comme un rempart pour la batterie.

BULLET FOR MY VALENTINE lance alors un de ses classiques, le très accrocheur « Your Betrayal » que tous les fans reprennent en coeur. Il continue avec un titre de 2005, « 4 Words (To Choke Upon) » tiré de l’album « The Poison« . Le vent balaie la scène et ses fumées.

Le combo originaire du Pays de Galles, enchaine ensuite avec un autre classique de sa discographie « You Want a Battle? (Here’s a War) » pour apporter un peu plus de calme et peut être reposer ses fans toujours aussi motivés.

Retour ensuite en 2010 avec le titre « The Last Fight » tiré de l’album « Fever« , pour plus de rythme avec ce titre teinté de thrash. Le groupe tout comme le public se régale. La précision de BULLET FOR MY VALENTINE sur scène est toujours aussi remarquable. Et une maitrise qu’il l’est tout autant…

Le groupe propose ensuite un extrait de son nouvel album « Gravity » prévu pour le 29 juin 2018. Il s’agit du single « Letting You Go » qui apporte une ambiance différente plus calme mais si le refrain soutenu permet une nouvelle fois aux fans de se défouler. Matt va en profiter pour laisser tomber la guitare et avancer vers le public grâce à la plateforme qui s’avance loin dans la foule.

Un solo de batterie pour remotiver les troupes et BULLET FOR MY VALENTINE repart tambour battant avec « Scream Aim Fire« , tiré de l’album du même nom et sorti en 2008. Le groupe offre un beau best of au public nombreux qui est venu se masser aux pieds du groupe.

Le combo propose un deuxième extrait de son nouvel album avec le titre « Piece Of Me« . Puis va faire hurler les fans lors de la fin de « Tears Don’t Fall » légèrement modifié pour l’occasion.

Le concert se termine avec un titre rythmé et très rentre dedans, pour donner une dernière opportunité aux fans de se lâcher. En effet, BULLET FOR MY VALENTINE interprète, comme conclusion de set parfaitement maitrisé, « Waking the Demon » de l’album « Scream Aim Fire« .

