Live Report : BODY COUNT au HELLFEST 2018

Il est 20h00 lorsque Ice-T et sa bande monte sur la MAINSTAGE du HELLFEST en ce Samedi 23 Juin. Et comme à son habitude sur cette tournée le groupe démarre avec la reprise de SLAYER « Raining Blood / Postmortem« . Il en fallait pas plus pour faire exploser la fosse. Les bras se lèvent tout comme les nombreuses frites en plastique, habituellement réservées au piscine…

Le groupe enchaine directement avec « Bowels of the Devil » tiré de son premier album sorti en 1992 et qui apporte un groove énorme au Hellfest.

Un petit speech d’Ice-T pour présenter le groupe et c’est reparti pour « Manslaughter » qui va bien énerver tout le monde sur scène comme au pied de celle-ci. Un mot à propos du racisme et on est reparti pour « No Lives Matter« . Car même si les années passent, Ice-T est toujours aussi vindicatif et critique.

Autre retour sur le premier album du groupe avec le titre « Body Count » toujours aussi accrocheur et qui continue à faire remuer le pit. La fumée envahit la scène mais est rapidement chassée par le vent pendant le solo de Ernie C. BODY COUNT continue le rappel du premier album avec « Necessary Evil » plus rythmé, le groupe se lâche encore plus.

On part ensuite dans le rythme soutenu avec « Drive By » dont le riff principal ultra rapide met la claque à la fosse. Ca bouge dans tous les sens. Et on enchaine avec « Voodoo » et le célèbre « There Goes the Neighborhood« .

Ill Will nous offre alors un solo de batterie soutenu par la fosse qui semble de plus en plus excitée par le show produit par BODY COUNT.

Ice-T va nous faire les présentations de la plus jeune de ses filles, la petite Chanel nait le 28 Novembre 2015. Il relance ensuite le groupe pour un autre classique « Talk Shit, Get Shot« .

Le concert touche à sa fin et c’est forcément le très célèbre « Cop Killler » qui va clôturer le show devant une fosse qui se déchaine toujours autant. Mais avec les pavés ajoutés par l’organisation pour cette nouvelle édition, adieu les énormes nuages de puissière qui recouvraient parfois entièrement le devant de la scène. Ice-T fera hurler 2 fois le public en fin de concert, la 1ère fois étant trop aigüe pour lui, car il le dira ça doit venir de « under your nuts ». Le concert se termine avec la petite Chanel se saisissant du micro pour ensuite le jeter par terre comme son père le fait si bien habituellement !

