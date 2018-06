Live Report : BLACK STONE CHERRY au ROCK AM RING 2018

Sous le soleil du Nürburgring, BLACK STONE CHERRY déboule sur scène peu après 16h15 pour délivrer un concert énergique comme il en a le secret. Car le groupe originaire du Kentucky se donne toujours à 200% sur chacun de ses concerts et mets toujours l’ambiance en faisant bouger le public du début jusqu’à la fin du show. Et bien entendu c’est pas au Rock Am Ring que ça va changer !

Le groupe démarre en trombe avec des titres bourrés de groove que sont « Blame It on the Boom Boom » et « White Trash Millionaire » qui sont d’habitude plutôt joués en fin de setlist pour des concerts plus traditionnels. Le groupe souhaitant probablement accrocher le public des les premières minutes du concert et qui est une nouvelle fois nombreux à se presser devant la « Crater Stage« .

BLACK STONE CHERRY se lançant dans un « Lonely Train » tonitruant et un très Rock n’Roll « Burnin’ » séduit tous les fans qui se font entendre pour le plus grand plaisir du groupe.

Et pour changer d’ambiance BLACK STONE CHERRY reprend alors le début du titre « Stir It Up » de Bob Marley, que le roi du Reggae avait écrit en 1967 pour sa femme Rita et qui sortira sur l’album « Catch a Fire » en 1973. Mais ce sera, au final, pour mieux enchainer sur le titre « Me And Mary Jane« , comme une liaison parfaite sur un thème bien connu des deux styles.

Alors qu’on arrive déjà à la moitié du concert, BLACK STONE CHERRY montre un autre visage, plus tendre et plus mélodique avec le titre « In My Blood« , faisant chanter les fans qui lèvent les bras et les bougent au rythme de la musique. Et ils chantent encore plus fort lorsque Chris Robertson le chantera lui même a capella pour terminer le morceau.

Autre chanson connue à être reprise par le groupe, la fameuse « Foxy Lady » de The Jimmy Hendrix Experience, sortie en 1967 sur l’album « Are You Experienced« . Avec ces reprises, BLACK STONE CHERRY est en train de célébrer la musique, mais surtout pour le plaisir du public qui se fait de plus en plus entendre.

Chris Robertson profite alors de « Cheaper to Drink Alone » pour présenter les membres du groupe. BLACK STONE CHERRY va d’ailleurs interpréter le titre différemment qu’en studio avec une ambiance plus planante avant de reprendre sur un dernier refrain plus fidèle.

On revient plus dans l’actualité du groupe avec « Family Tree » extrait du dernier album éponyme du groupe. Le titres très Rock n’Roll fait headbanguer une bonne partie des milliers de fans du groupe et du style en général. BLACK STONE CHERRY tout en maitrise, sait également faire le show et se lâche volontiers sur scène pour le bonheur de ses fans qui redemandent avec vigueur.

Mais malheureusement c’est avec ce titre que se termine le concert qui est passé tellement vite qu’on est même un peu déçu de ne pas en avoir eu plus ou de ne pas au moins avoir eu droit à « Bad Habit » ou encore « Blind Man« . Mais c’est surtout la preuve que le combo a su une nouvelle fois nous livrer une très bonne prestation.