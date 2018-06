Live Report : BAD RELIGION au HELFFEST 2018

On ne peut pas dire que BAD RELIGION est un habitué du HELLFEST mais le groupe originaire de Los Angeles en Californie, a tout de même été à l’affiche pour l’édition 2013 et 2016. C’est donc en terrain connu que le groupe se rendait à Clisson en ce vendredi 22 Juin. Et c’est bien entendu sur la scène de la WARZONE que le concert avait lieu aux environs de 23h00.

60 minutes d’un Punk Rock, Hardcore mélodique, au choix, tant le groupe navigue entre ces deux styles avec toujours de conviction et malgré ses 38 ans d’activité.

Et bien entendu, dès le début, BAD RELIGION lâche les gazes et commence à fond à peine entré sur scène. Le groupe ne lâche rien même après tant d’année c’est incroyable ! L’énergie et la passion sont toujours là !

Les fans devant la scène, tout comme le groupe, se laissent aller sur les rythmes endiablés que BAD RELIGION a su produire depuis en 16 albums, dont le dernier intitulé « True North » et est sorti en 2013.

Et lorsque le groupe reprendre le très célèbre « We’re Only Gonna Die« , le premier titre du premier album « How Could Hell Be Any Worse?« , sorti en 1982, le public est ravi et se laisse aller sur le rythme infernal du titre ! Biohazard en avait fait la reprise en 1992 sur son album « Urban Discipline« .

BAD RELIGION lance aussi le titre « Fuck You » en expliquant que c’est parfois ce qu’il y de plus facile à répondre. Pour apporter un peu de calme le groupe interprète « The Streets of America » permettant à tous de souffle avec ce tempo plus lent.

Les titres défilent à toute allure. Le groupe reprend une partie de ses meilleurs titres pour offrir un véritable Best Of au public massé devant la scène, les bras levés et criant à chaque fin de morceau. C’est interprété avec toujours autant de passion et le public en connaisseur apprécie. BAD RELIGION offre également un autre classique avec « Punk Rock Song » toujours aussi efficace.

Il y en a tellement qu’il est impossible de tous les citer ! Tant de classiques de moins de 3 minutes en 60 minutes de concert !

Une nouvelle fois BAD RELIGION offre une prestation remarquable devant un public nombreux et qui n’aura cesse de s’exciter devant la WARZONE.



Retrouvez notre fil d’actualités en suivant ce lien pour accéder à nos autre galeries photos et nos Live Reports.