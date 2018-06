Live Report : AVENGED SEVENFOLD au ROCK AM RING 2018

Il est un peu plus d’1h15 du matin, et c’est le dernier concert du 2ème jour au ROCK AM RING 2018 qui va démarrer. Et c’est AVENGED SEVENFOLD qui tient la tête d’affiche de la « Crater Stage » en ce Samedi 3 Juin. Le public se fait entendre, il crie, il siffle et scande le nom du groupe.

Une projection vidéo recouvre le fond la scène, des éclairs se font entendre, AVENGED SEVENFOLD est sur scène et c’est parti pour 75 minutes de concert. Et ça commence par « The Stage » tiré de l’album du même nom et sorti en 2016. M. Shadows, la casquette en arrière vissée sur le crâne par dessus un bandeau et des lunettes noires sur le nez comme à son habitude, demande déjà au public de lever les mains vers le ciel. Une bande son pour des violons, et le groupe enchaine avec hargne sur « Afterlife« .

AVENGED SEVENFOLD va alors jouer un de ses meilleurs titres, l’excellent « Hail to the King » qui ravit tout le public et déchaine la passion de celui-ci qui se fait entendre avec encore plus de puissance et de conviction. C’est ensuite « God Damn » qui sera joué, poussant le public à se défouler encore plus et le pit circle à reprendre de plus belle pour le bonheur des fans qui n’attendaient que ça.

Le Nürburgring est plongé dans le noir et la foule scande toujours plus fort le nom du groupe jusqu’à ce que la guitare de Synyster Gates résonne. Et c’est « Buried Alive » qui démarre, marqué par le rythme des applaudissements du public.

AVENGED SEVENFOLD projette alors une vidéo où son ancien batteur, James « The Rev » Sullivan, décédé en 2009 parle du groupe. Une bonne transition pour le titre « So Far Away« , qui installe une autre ambiance, plus calme, plus douce sur le Rock Am Ring.

Et pour relancer sa deuxième partie de concert, le groupe californien choisit le titre « Nightmare« , dont la mélodie est reprise une nouvelle fois, par le public pendant la l’intro. Avec cet autre titre fort de sa discographie, AVENGED SEVENFOLD remet la pression et le rythme reprend.

Un moteur qui rugit et c’est le groupe qui entame « Bat Country« . Toujours autant soutenu par les fans qui continuent de chanter sur chaque titre. AVENGED SEVENFOLD délivre un concert carré et ultra précis. On sent tout l’expérience du groupe et d’un show déjà bien rodé.

M. Shadows qui précise que c’est GUNS N’ROSES et METALLICA qui l’ont amené au Metal, PINK FLOYD est une influence majeure. Le groupe se lance alors dans la reprise du titre « Wish You Were Here » sorti en 1975. Une reprise qui n’est joué que depuis début 2018.

Pour terminer son concert, AVENGED SEVENFOLD va choisir d’abord le titre « A Little Piece of Heaven » et son ambiance de cirque. Mais c’est surtout après une longue pause que le groupe revient sur scène pour jouer ensuite « Shepherd of Fire » et bien sûr « Unholy Confessions » pour réellement clôturer le show.