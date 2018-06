Live Report : AVENGED SEVENFOLD au HELLFEST 2018

Il est 23h30 lorsque le public est plongé dans le noir pour une minute de silence en hommage à Vinnie Paul de PANTERA décédé dans la nuit de Vendredi à Samedi. Des portraits, des photos sont projetés sur les écrans géants alors que « Walk » de PANTERA raisonne à Clisson. Le public applaudi en masse.

AVENGED SEVENFOLD débarque sur la MAINSTAGE du HELLFEST, il est 23h40, avec des projections sur l’écran qui compose son fond de scène. Le foule est impressionnante, vraiment nombreuse pour applaudir le groupe originaire de Californie.

Dés le départ le groupe démontre toute sa maitrise et sa dextérité. Le Show sera au millimètre. Le spectacle utilise un maximum le fond vidéo et des intros sonores pour plonger les fans dans l’univers du groupe. AVENGED SEVENFOLD enchaine avec « Afterlife » et où M. Shadows, le frontman du groupe, laisse les fans chanter le refrain. Il revient ensuite sur la terrible news du matin, la disparition de Vinnie Paul. Le quintet choisit ensuite un des classiques de sa discographie, un hit, avec « Hail The King » pour lui rendre hommage. Et c’est tout le public qui chante « Hail« .

La foule chante fort et on l’entend même chanter par dessus la musique sur « Welcome to the Family« . Les premiers rangs headbanguent allégrement au rythme imposé par le groupe.

AVENGED SEVENFOLD continue avec un titre de son dernier album « The Stage » sorti en 2016, le très percutant « God Damn » et le public chante à nouveau en choeur, encouragé par M. Shadows. Le mur d’écrans vidéo renforce le spectacle proposé par le groupe.

Le groupe calme ensuite le jeu avec « Buried Alive » dont Synyster Gates y placera une intro en solo à la guitare, pour offrir une autre ambiance à un concert jusque là plus bien rythmé.

Le groupe rend un nouvel hommage à son ancien batteur, James « The Rev » Sullivan, décédé en 2009 via une nouvelle vidéo projeté sur les écrans géants de la MainStage. Le groupe entame alors le titre mélodique « So Far Away » dont le refrain est une nouvelle fois repris par le public.

Pour « Nightmare« , M. Shadows n’ayant plus assez de voix à son goût pour être capable de la chanter après plusieurs concerts de suite, il invite un fan au hasard dans la foule pour prendre le micro. Le dénommé Arthur fera de son mieux pour le remplacer. Une expérience inoubliable pour ce fan. Le groupe continue avec « Eternal Rest » mais c’est M. Shadows qui reprend le micro malgré ses problèmes de voix.

AVENGED SEVENFOLD continue avec « M.I.A. », M. Shadows semblant toujours un peu limité mais faisant son possible pour offrir le meilleur et c’est tous les fans qui lui viennent en aide en chantant avec lui. Côté musique tout est toujours bien en place et joué avec autant de maitrise.

Le groupe reprend ensuite de plus belle avec un finish composé de « Bat Country« , « Shepherd of Fire« , et bien entendu le rythmé « Unholy Confessions« , car « c’est la seule façon de terminer un show d’Avenged ».