Live Report : AT THE GATES au HELLFEST 2018

Des guitares acoustiques résonnent sous l’ALTAR, AT THE GATES s’apprête à démarrer son concert pour l’édition 2018 du HELLFEST. Le combo suédois semble bien décidé à mettre le feu.

Le groupe démarre avec un extrait de son nouvel album et son single éponyme « To Drink From the Night Itself« , histoire de bien mettre les choses au point. On est là pour du Metal, puissant et sauvage. Ce que confirme AT THE GATES en enchainant sur « Slaughter of the Soul » sorti en 1995. Du Death, du vrai !

Les premiers rangs se défoulent et encouragent le groupe qui semble concentré, voir un peu figé mais offrant un set hyper carré.

Mais dès « A Stare Bound in Stone » aussi tiré du nouvel album, le groupe se lâche plus et trouve aussi plus de réponse dans le public. AT THE GATES reprend un autre titre de 1995 avec « Cold« , car en tant que représentant du Death Metal en ce milieu de soirée, rien de tel que des classiques des années 90 pour que les bras se lèvent et pour afficher des dizaines de cornes du diable.

AT THE GATES offre une très bonne performance, maitrisant les enchainements et les difficultés techniques de ses titres pour le bonheur de ses fans qui semblent scotchés devant cette performance. Le combo enchaine les titres avec intensité et les premiers rangs sont toujours aussi motivés à se faire entendre.

Tomas Lindberg, le frontman du groupe, revient ensuite sur la performance de BARONESS qui n’a pu offrir qu’un show acoustique, son batteur ayant du rentrer aux US en urgence pour des raisons personnelles. Il leur dédie le titre « The Chasm« . Et puis tout s’accélère avec « Nausea« , un titre ultra rapide qui déclenche un bon gros circle pit au pied de la scène.

AT THE GATES continue d’offrir un set massif et puissant pour les fans d’un Metal Extreme.

Mais il sait aussi apporter un peu plus de calme pour la fin de son show avec le titre « The Night Eternal » qui va donc clôturer le concert du groupe suédois.

