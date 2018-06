Live Report : ARCH ENEMY au HELLFEST 2018

Retour sur la MAINSTAGE du HELLFEST avec le concert d’ARCH ENEMY. La scène entièrement décorée pour l’occasion démontre toute la stature de leader du groupe sur la scène internationale d’un Death Metal mélodique et original.

Le groupe va d’ailleurs démarrer avec un des meilleurs titres de son dernier album « Will to Power » sorti l’année. En effet, c’est avec « The World Is Yours » et sa solide rythmique qu’ARCH ENEMY ouvre le show pour ensuite enchainer avec un autre titre accrocheur « War Eternal« . Alissa White-Gluz est toujours aussi impressionnante de puissance sur scène. La canadienne née à Montréal, va également pouvoir échanger quelques mots en français avec son public et créer plus rapidement un lien avec le public massé à leurs pieds.

On change d’ambiance avec le morceau « My Apocalypse » tiré de l’album « Doomsday Machine » de 2005, et son riff principal plus sombre et plus pesant. Le groupe est ultra précis et tout est maitrisé aussi bien dans l’interprétation des morceaux que dans les enchainements. Jeff Loomis et Michael Amott sont d’une dextérité incroyable.

Alissa White-Gluz motive largement la foule pour lancer un autre extrait du dernier album du groupe, le puissant et rapide « The Race » qui va déclencher un gros Circle-Pit dans la fosse.

ARCH ENEMY contrôle son show et on sent bien la grosse machine qu’est le groupe depuis quelques années déjà. Le groupe interprète « You Will Know My Name » et « The Eagle Flies Alone » un autre extrait du dernier album. Tout est extrêmement fluide et cette démonstration de maitrise va conquérir le HELLFEST. Le crowd surfing a partout et le public chante avec Alissa. On continue avec un autre extrait du nouvel album « First Day in Hell« . Des jets de flammes chauffent un peu plus les premiers rangs.

Le groupe se retire, une bande sonore démarre, et quelques secondes plus tard le groupe revient pour « First Day in Hell » qui va à nouveau déchainer la fosse à nouveau chauffée par des jets de flammes.

Comme final, ARCH ENEMY propose alors les très efficaces « We Will Rise » et « Nemesis« , histoire de lancer une dernière vague de fureur dans le pit.

