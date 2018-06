Live Report : ALICE IN CHAINS au HELLFEST 2018

Un autre grand nom du Rock a être programmé au HELLFEST pour cette édition 2018, ALICE IN CHAINS, qui avait explosé dans les années 90 avec notamment l’album « Dirt« . Mais le groupe a connu ses problèmes le poussant à se mettre en pause de 2002 à 2005. Mais depuis le groupe a repris sa place sur la scène internationale.

Le concert démarre avec un enchainement de très bons titres « Bleed the Freak« , le classique et prenant « Check My Brain » et enfin le lancinant mais accrocheur « Again« .

ALICE IN CHAINS offre une autre facette du Rock, avec des ambiances plus posées parfois poussant même les fans vers des phases plus que planantes…

William DuVall qui a laissé la guitare pour se concentrer sur le chant, va faire l’effort de parler en français pour exprimer comment le groupe est content d’être de retour au HELLFEST 12 ans après leur précédente venue. Le groupe enchainant ensuite sur deux gros hits du groupe « Them Bones » et « Damn That River« .

C’est au tour de Jerry Cantrell de prendre la parole et dédier le titre suivant à la mémoire de Vinnie Paul. Il s’agit du titre « Nutshell » tiré de l’album « Unplugged » sorti en 1996. Et on continue avec cette ambiance planante et mélancolique, ALICE IN CHAINS interprétant le titre « No Excuses« . Les bras se lèvent et de nombreuses têtes hochent doucement en avant comme pour affirmer leurs satisfactions face ce show parfaitement maitrisé par le groupe créé en 1987 à Seattle.

ALICE IN CHAINS nous balance alors le titre « Hollow » tiré de son dernier album en date « The Devil Put Dinosaurs Here » et sorti en 2013. Sur scène ça groove avec une section rythmique et percutante, et un Jerry Cantrell en forme surtout sur le solo du titre « Man in the Box« , effectué tout en maitrise. William DuVall n’est pas en reste avec une voix précise et même dans les montées les plus aiguës.

Le groupe enchaine alors sur « The One You Know » tiré de prochain album. Le riff tranchant fait bouger la fosse malgré le tempo plutôt calme.

ALICE IN CHAINS va terminer son concert avec des classiques pour le plus grand plaisir des fans qui n’auront cesse de les applaudir. Pour ce final c’est donc « Would? » et « Rooster » qui seront interprété par le groupe.

