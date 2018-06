Les Live Stream du HELLFEST 2018

ARTE Concert est une nouvelle fois au HELLFEST pour cette édition 2018 afin de faire partager l’ambiance des concerts avec ceux qui ne peuvent s’y rendre. Voici la liste des groupes jour par jour. Pour les horaires il suffit de se reporter au Running Order dispo en suivant ce lien.

[Edit du 21/06/2018]: Comme on est sympa, voici la liste détaillée du programme des Live Stream pour le Week End ! 🙂

JOUR 1 : Vendredi 22/06/2018

17:40 – 18:30 ALTAR : Demolition Hammer

18:35 – 19:35 MAIN STAGE 01 : Europe

18:35 – 19:35 WARZONE : Uncommonmenfrommars

19:40 – 20:40 ALTAR : Carnivore A.D.

20:45 – 22:15 MAIN STAGE 01 : Hollywood Vampires (new)

20:45 – 21:45 WARZONE : Svinkels

21:50 – 22:50 ALTAR : Suffocation

22:20 – 23:20 MAIN STAGE 02 : Stone Sour

22:55 – 23:55 WARZONE : Bad Religion

00:00 – 01:00 ALTAR : Napalm Death (à confirmer)



JOUR 2 : Samedi 23/06/2018

17:40 – 18:30 ALTAR : Memoriam

17:50 – 18:50 MAIN STAGE 02 : Pleymo

18:35 – 19:35 WARZONE : Terror

18:55 – 19:55 MAIN STAGE 01 : Bullet for my Valentine

19:40 – 20:40 ALTAR : Kataklysm

20:00 – 21:00 MAIN STAGE 02 : Body Count

20:45 – 21:45 WARZONE : Madball

21:50 – 22:50 ALTAR : Children Of Bodom

22:55 – 23:55 WARZONE : Cro-Mags

23:30 – 01:00 MAIN STAGE 01 : Avenged Sevenfold

00:00 – 01:00 ALTAR : Nile

01:05 – 02:05 MAIN STAGE 02 : Parkway Drive

JOUR 3 : Dimanche 24/06/2018

16:40 – 17:25 MAIN STAGE 02 : Killswitch Engage (new)

17:35 – 18:20 ALTAR : Exhorder

18:25 – 19:15 MAIN STAGE 02 : Arch Enemy

18:25 – 19:15 WARZONE : Backyard Babies

19:20 – 20:20 ALTAR : Amorphis

20:25 – 21:25 MAIN STAGE 02 : Alice In Chains (new)

20:25 – 21:25 WARZONE : Gluecifer

21:30 – 22:30 ALTAR : At The Gates

22:35 – 23:35 WARZONE : The Hellacopters

00:00 – 01:00 ALTAR : Exodus

01:05 – 02:05 WARZONE : Turbonegro

Plus d’infos: https://www.arte.tv/fr/videos/083415-001-A/hellfest-2018-avec-avenged-sevenfold-bullet-for-my-valentine-stone-sour/