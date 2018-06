Les détails du nouvel album d’ALICE IN CHAINS et un premier extrait

ALICE IN CHAINS vient de dévoiler les détails de son nouvel album intitulé « Rainier Fog » et qui sortira le 24 Août prochain. C’est Nick Raskulinecz (Deftones, Foo Fighters) qui a produit ce nouvel opus alors que c’est Joe Barresi (Queens Of The Stone Age, Tool) qui s’est chargé du mixage.

Le groupe en profite également pour dévoiler un premier extrait avec le titre « So Far Under« , disponible ci-dessous.

« Rainier Fog » Track Listing:

01 – “The One You Know”

02 – “Rainier Fog”

03 – “Red Giant”

04 – “Fly”

05 – “Drone” (feat. Chris DeGarmo)

06 – “Deaf Ears Blind Eyes”

07 – “Maybe”

08 – “So Far Under”

09 – “Never Fade”

10 – “All I Am”