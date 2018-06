HELLFEST 2018 : Les premières photos des concerts du Vendredi !

Voici nos premières photos des concerts du Vendredi en attendant les Galeries complètes qui vont arriver très vite ! Elles sont signées Fred Bertrand pour TRexSound.com. Découvrez également son site en suivant ce lien.

Au menu de ce Vendredi 22 Juin 2018 au HELLFEST: BONGZILLA, BUKOWSKI, CORROSION OF CONFORMITY, DOPETHRONE, EUROPE, JOAN JETT, MESHUGGAH, NAPALM DEATH, ROSE TATOO, SOLSTAFIR, SONS OF APOLLO, STEVEN WILSON, THE CHRIS SLADE TIMELINE.

