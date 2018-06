Bien triste nouvelle en ce Samedi matin, nous venons d’apprendre le décès de VINNIE PAUL, le batteur et fondateur de PANTERA. C’est la page Facebook de PANTERA qui en a fait l’annonce. Vinnie Paul Abbott est mort à l’âge de 54 ans. Selon le journal « The Las Vegas Review », Vinnie Paul serait mort hier chez lui dans sa maison de Las Vegas. Sans que l’on ait plus de détails sur les raisons de sa mort.

VINNIE PAUL avait co-fondé PANTERA avec son frère « Dimebag » Darrell Abbott en 1981, et officiait actuellement au sein du groupe HELLYEAH.

Suite à la séparation de PANTERA en 2003, Vinnie et son frère Dimebag avaient formé DAMAGEPLAN. Mais le 8 Décembre 2004, alors que le groupe donnait un concert dans l’Ohio, Dimebag avait abattu sur scène alors qu’il n’avait que 38 ans.

Rest In Peace VINNIE.