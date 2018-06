Chronique : TREMONTI – A Dying Machine

Mark Tremonti est de retour avec un 4ème album solo intitulé « A Dying Machine ». Et même si on le connait plus comme l’excellent guitariste d’ALTER BRIDGE, il nous prouve une nouvelle ô combien il est également un très bon chanteur avec TREMONTI. Et autant le dire de suite ce nouvel album est probablement le meilleur qu’il ait produit en solo jusqu’à présent. Les titres sont ultra accrocheurs, rythmés, bourré de différentes émotions, de lignes de chant touchantes, vibrantes et, ou, puissantes.

Mais Mark Tremonti va encore plus loin et délivre pour la première fois un concept complet, ainsi qu’un roman autour de ce nouvel opus composé de 14 titres. Il déclare d’ailleurs « Je n’ai jamais rien fait de tel, j’ai eu ce concept à l’esprit tout le temps. Certains titres se rapportent directement au récit, certains d’entre eux sont plus ambigus. Même avec le concept, c’est très personnel. A la base, c’est une histoire humaine mais avec quelques modifications. »

TREMONTI conserve ses mêmes influences et délivre toujours un album d’un Rock US musclé soutenu par des mélodies de chants percutantes, sachant également faire place à des émotions plus calmes, pour donner la chair de poule à ses fans. Car sans changer la recette de base TREMONTI délivre des titres ultra convaincants avec de belles mélodies tant au chant qu’à la guitare qui peuvent accrocher dès la première écoute et révéler d’autres détails plus subtiles par la suite.

Certains titres possèdent même des intonations inattendu comme avec « Throw Them To The Lions » avec son refrain rythmé et puissant. Ce qui permet aussi à ce quatrième album de ne pas tomber dans la routine. Et d’autres titres comme « Make It Hurt » vont droit au but avec un tempo endiablé. C’est le genre de riff principal qui va très vite s’installer en tête pour y rester un long moment.

« A Dying Machine » est un album extrêmement bien produit, qui démontre toute la technique de Mark Tremonti aussi bien à la guitare, qu’au chant, mais qui est avant un très bon album de Rock. Il s’écoute vraiment facilement mais s’est aussi se faire apprécier après plusieurs écoutes car on en appréhende encore mieux toute la technique des morceaux. C’est à écouter au plus vite.

TRexSound Rating:

Track Listing

Bringer Of War 4:53

From The Sky 3:42

A Dying Machine 6:18

Trust 4:38

Throw Them To The Lions 3:20

Make It Hurt 4:12

Traipse 4:22

The First The Last 4:41

A Lot Like Sin 4:31

The Day When Legions Burned 3:09

As The Silence Becomes Me 5:17

Take You With Me 4:19

Desolation 4:29

Found 3:57

Line Up:

Mark Tremonti – Guitare & Chant

Eric Friedman – Guitare & Choeurs

Garrett Whitlock – Batterie

Extraits











Pour en savoir plus surSite Officiel: www.marktremonti.com Facebook: www.facebook.com/TremontiProject Label: www.napalmrecords.com