Chronique : SINSAENUM – Repulsion for Humanity

A peine deux ans après la sortie de « Echoes of the Tortured« , dont la chronique est toujours disponible en suivant ce lien, le supergroup SINSAENUM est de retour avec un deuxième album intitulé « Repulsion for Humanity« . Petit rappel pour ceux qui auraient raté le premier épisode, il s’agit d’un projet parallèle composé de Joey Jordison (ex-SLIPKNOT), Frédéric Leclercq (DRAGONFORCE), Stéphane Buriez (LOUDBLAST) avec au chant Sean Zatorsky (DAATH) et Attila Csihar (MAYEM). Malheureusement les emplois du temps de chacun étant parfois difficile à aligner, Attila n’a pas participé à ce nouvel opus hormis l’écriture de certains textes et certains choeurs, laissant le rôle de frontman à Sean.

Frédéric Leclercq nous précise que « Ce nouvel album est une continuation de notre dernier EP « Ashes ». En terme de son et de style, on a ajouté plus d’influences au mix. Cet album, c’est 100% nous. Il n’est certainement pas destiné à satisfaire la population de masse et à rentrer dans les playlists des radios. Que ça soit dans le visuel (fait par Travis Smith), dans les paroles mais aussi dans la musique en elle-même, vous ne trouverez rien de commercial. »

En effet, ce deuxième album est brut, direct, radical même. Et il n’est destiné qu’aux amateurs du genre ou amateurs de l’extrême. Et en même temps, c’est tellement bien fait et maitrisé, que le supergroup s’affirme comme le super groupe du Metal Extreme. Alors oui, il n’est pas le seul et ses pairs sont toujours là comme NAPALM DEATH notamment, mais le fait de se lancer dans ce style loin des démarches commerciales modernes est un sacré défit.

En terme de style, il s’agit plus de Death Metal que de Grind que l’on pouvait trouver dans le premier album. Les morceaux demandent une écoute attentive pour en décryter toutes les nuances et n’est donc pas facile d’écoute. Ce qui correspond bien une nouvelle au style. Mais SINSAENUM ne veut pas simplement produire un album de Death Metal, mais apporte une vrai mélange des différents univers que possède via les différents membres du groupe. En effet, Joey Jordison déclare: « Dans un sens, « Repulsion of Humanity » est un peu comme notre premier album parce que j’ai eu l’opportunité d’enregistrer en France avec le groupe cette fois ci. On a pu partager nos idées et le fait de construire quelque chose ensemble en tant que groupe a permis de poser des putains de base pour le reste. »

On appréciera également l’aspect moderne de la production qui a recourt à toute la puissance de ce qui se fait de mieux en terme de violence et d’impact. Mais appréciera aussi le travail du son des guitares qui conservent une influence du son du Metal nordique. Cette évocation subtile à des groupes scandinaves qui ont marqué la scène Metal comme DISMEMBER.

SINSAENUM ne se met aucune barrière dans la créativité de ce deuxième album. En effet, il cherche des structures et des arrangements différents pour chacun de ces nouveaux morceaux et offrant parfois des titres courts comme « Rise of the Light Bearer » en 3’51 ou long avec « My Swan Song » et ses 8’51. Les ambiances varient aussi mais toujours dans l’optique de cet impact, de cette violence et de cette radicalité que le groupe à su construire depuis le départ du projet.

« Repulsion for Humanity » sera dans les bacs le 10 août prochain sur earMusic. Et pour la première fois depuis sa formation, SINSAENUM sera en tournée ! A NE PAS RATER !

Je vous conseille d’écouter en priorité « Sacred Martyr » une petite perle de Metal ! 🙂

TRexSound Rating:

Track Listing

1. Repulsion for Humanity 05:02

2. Final Resolve 04:52

3. Sworn to Hell 04:41

4. I Stand Alone 05:43

5. Rise of the Light Bearer 03:51

6. Manifestation of Ignorance 06:43

7. Sacred Martyr 04:27

8. My Swan Song 08:16

9. Nuit Noire 04:40

10. Insects 04:51

11. Forsaken 09:26

Line Up:

Sean Zatorsky: Chant

Attila Csihar: Chant

Frédéric Leclercq: Guitare

Stephane Buriez: Guitare

Heimoth: Basse

Joey Jordison: Batterie

Extraits





