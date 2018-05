Un nouvel album et un nouveau clip pour TRASH BOAT

TRASH BOAT sortira son nouvel album intitulé « Crown Shyness » le 20 juillet prochain via Hopeless Records. L’album sera composé de 10 titres dont voici la liste:

1. Inside Out

2. Shade

3. Nothing New

4. Old Soul

5. Controlled Burn

6. Don’t Open Your Eyes

7. Crown Shyness

8. Silence

9. Undermine

10. Love, Hate, React, Relate

Le groupe dévoile également le clip du titre « Shade » également le premier single de cet album. C’est à voir ci-dessous.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/TrashBoatUK/