Un nouveau clip et les détails du nouvel album de SINSAENUM

SINSAENUM vient de dévoiler les détails de son nouvel album « Repulsion For Humanity » qui sera officiellement dans les bacs le 10 Août prochain via earMUSIC. Et pour rappel, il s’agit du supergroup composé de Frederic Leclercq (DRAGONFORCE), Joey Jordison (ex-SLIPKNOT), Attila Csihar (MAYEM), Stéphane Buriez (LOUDBLAST) et Sean Zatorsky (DAATH, ex-CHIMAIRA).

Malheureusement, des problèmes d’agenda ont empêché Attila Csihar de participer au nouvel album. En effet, Fred Leclerc a déclaré qu’Attila Csihar faisait toujours partie du groupe et qu’il avait participé à des chœurs et à l’écriture de certains textes mais qu’il avait du se retirer du cycle album/tournée.

Le nouveau clip pour le premier single intitulé « Final Resolve » avec en guest LES TAMBOURS DU BRONX est disponible ci-dessous. Fred précise : « C’est toujours du Death Metal, c’est indéniable. Mais nous avons trouvé intéressant d’y mélanger d’autres éléments que nous aimons. Ce n’est qu’un seul aspect de ce qu’est l’album et SINSAENUM – « Final Resolve » est juste un premier single évident en raison de son attractivité. Parce que oui, c’est possible de jouer du Death Metal et d’être accrocheur ! [Rires]« .





Voici le track listing de l’album «« :

01 – “Repulsion For Humanity”

02 – “Final Resolve”

03 – “Sworn To Hell”

04 – “I Stand Alone”

05 – “Rise Of The Light Bearer”

06 – “Manifestation Of Ignorance”

07 – “Sacred Martyr”

08 – “My Swan Song”

09 – “Nuit Noire”

10 – “Insects”

11 – “Forsaken”

Le groupe sera également en tournée à la rentrée !

09/28 St. Brieuc, FRA – La Citrouille

09/29 Paris, FRA – TBA

09/30 Reims, FRA – La Cartonnerie

10/01 Esch Sur Alzette, LUX – Kulturfabrik

10/14 St. Etienne, FRA – Le Fil

10/16 Colmar, FRA – Grillen

Plus d’infos: https://www.facebook.com/Sinsaenum/