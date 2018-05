The Outbreak 2018, ça commence Vendredi

Communiqué: Plus que quelques jours avant la seconde édition du festival The Outbreak !

Au programme cette année :

– Vendredi 11 de 19h à 2h au Chato’do: Hangman’s Chair + Extreme Precautions + Psykup + FoSS + Nesseria + Beyond The Styx

– Samedi 12 de 19h à 2h au Chato’do: Insanity Alert + Boris Viande + Do Or Die + Comity + Zero Absolu + The Rise Inside

+ Masterclass « La voix saturée » par Inside The Scream

Samedi 12 de 14h30 à 17h30 au Studio Pôle Nord – 2 rue JB Charcot Blois

5€ // Gratuit pour les porteurs d’un billet The Outbreak. Inscription à info@theoutbreakfest.com

+ Conférence « 1978-2018 – L’Histoire du Heavy-Metal » par Christophe Brault

Samedi 12 de 16h30 à 18h30 à L’Espace Culturel E.Leclerc – rue Porte côté Blois // GRATUIT

+ Exposition de Will Argunas les 11 et 12 mai à the Outbreak et du 02 mai au 30 juin à l’Espace Culturel E.Leclerc

Toutes les infos sont sur : theoutbreakfest.com