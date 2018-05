POWERWOLF : un album inédit en bonus du prochain album

Communiqué: En plus de la sortie de son nouvel album The Sacrament Of Sin cet été, POWERWOLF vient d’annoncer que les éditions limitées du nouvel album seront agrémentées d’un album reprise intitulé Communio Lupatum et d’un album orchestral.

Voici ci-dessous la pochette et le track listing de l’album de reprise Communio Lupatum.

L’album réunit plusieurs groupes de la scène Metal qui ont tous repris une chanson de POWERWOLF !

Communio Lupatum :

1. Sacred & Wild – Epica

2. We Drink Your Blood – Saltatio Mortis

3. Kiss Of The Cobra King – Caliban

4. Resurrection By Erection – Battle Beast

5. Night Of The Werewolves – Heaven Shall Burn

6. The Evil Made Me Do It – Kadavar

7. Let There Be Night – Kissin’ Dynamite

8. Amen & Attack – Mille Petrozza (Kreator) & Marc Görtz (Caliban)

9. Army Of The Night – Amaranthe

10. Nata vimpi cvrmi da / Ira Sancti (When the Saints Are Going Wild) – Eluveitie

The Sacrament Of Sin – nouvel album disponible en plusieurs versions :

Regular Editions :

– 2 x 1 CD Mediabook (36 pages+ 24 pages)

– 1 CD Jewelcase

– 1 LP Gatefold black

Special Editions :

– 1 LP Gatefold green

– 1 LP Gatefold gold

– « Priest-Edition »: 3-CD Earbook (Regular-, Cover-, & Orchester Album) + Metal Cross (14 x 10 cm, Antique Copper Look) + Manipel (Preacher Scarf – 150 x 16 cm, Cotton with Embroidered Logo)

Deluxe Hardcover Box (Only Non-Europe) :

– 3-CD Earbook (28 x 28 cm, 80 Seiten) incl. Bonus Track (Earbook Exclusive) + Cover Album (Cover Songs – 10 POWERWOLF Hits performed by Various Artists) + Bonus Album (Orchestral Songs – Earbook Exclusive)

– 1-LP in Gatefold (Gold)

– Bonus 1-LP in Silver (Cover Songs – Deluxe Box Exclusive)

– Cover Flag (150 x 100 cm)

– 5 Signed Photo Cards

– Cotton Bag

– Sticker

THE SACRAMENT OF SIN – Nouvel album

1. Fire & Forgive

2. Demons Are A Girl’s Best Friend

3. Killers With The Cross

4. Incense And Iron

5. Where The Wild Wolves Have Gone

6. Stossgebet

7. Nightside Of Siberia

8. The Sacrament Of Sin

9. Venom Of Venus

10. Nighttime Rebel

11. Fist By Fist (Sacralize Or Strike)

bonus song: 12. Midnight Madonna

Matthew Greywolf , membre du groupe déclare :

Le groupe est heureux de révéler les infos sur notre nouvel album en dévoilant cette superbe artwork qui représente au mieux THE SACRAMENT OF SIN. Nous sommes en ce moment en train de finir le mixage de l’album au Fascination Street Studios et nous sommes impatients de vous faire écouter ce monstre que nous avons conçu ! Ne vous attendez pas à quelque chose de moins intense que ce que nous avons fait par le passé, nous revoilà avec un album qui va tout emporter sur son passage, à la sauce Powerwolf 🙂

En concert en FRANCE :

DOWNLOAD PARIS le 15 Juin

FOIRE AUX VINS D’ALSACE le 5 Aout

Toutes les dates sur facebook.com/powerwolfmetal