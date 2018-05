OUTCH ! Extreme Metal festival les 26 & 27 MAI 2018

Communiqué: Ça y est, le OUTCH ! Extreme Metal Festival, C’est dans un peu plus d’une semaine.

D’ici une dizaine de jours, la campagne verdoyante et bucolique aux abords de la Vingeanne sortira de son calme habituel et sera réveillé par l’effervescence du nouveau projet de l’association : un festival de Metal Extrême.

Vous aurez le plaisir de retrouver les 26 & 27 mai 2018 aux abords du Lac De La Vingeanne, dans le Sud Haute-Marne (52), 30 groupes sous 2 chapiteaux afin de permettre aux festivaliers de profiter pleinement de plus de 12h de concerts par jour.

Ainsi, pendant deux jours, les amoureux de musiques extrêmes pourront assouvir leur passion du headbanging ou autres joute de fosse à grand coup de blast beat ou de riffs acérés d’Unleashed, de Rotting Christ, de Nostromo, d’Igorrr, de Blockheads, de Wiegedood et bien d’autres. Au programme, du Death, du Black, du Grind, du Crust, du Post-Hardcore, du Sludge, du Crossover, du Gore, j’en passe et des meilleures. Bref, il y en aura pour tous les goûts.

Voici la programmation complète des 30 groupes de cette première édition du OUTCH ! Extreme Metal festival.

Le groupe de Death Metal suédois Unleashed apportera son esprit Viking ; les pionniers grecs de Rotting Christ et leur Black teinté de Funeral Doom ; les suisses de Nostromo reformé en 2016 pour le plus grand plaisir des amoureux de la musique extrême ; le groupe phénomène Igorrr et leur Metal expérimental ; Blockheads et leur grindcore sans concession ; Benighted le groupe de référence en matière de Brutal Death français, ni plus, ni moins ; F.U.B.A.R. et leur mélange intransigeant de Crust, de Grind et de Powerviolence ; Les Franc-Comtois de Carcariass et leur Death Metal mélodique et technique ; Wiegedood qui nous envoie sur scène un assaut implacable de Black Metal rapide et pourtant dépressif ; ANCST une pure machine de guerre, condensé brut de décoffrage entre Crust, Black metal et Hardcore ; The Great Old Ones avec leur Black Metal sombre, intense et mélodique ; Collision qui joue un crossover entre Grindcore et Thrash Metal frénétique et agressif ; Hierophant et leur Death Metal aux sonorités extrêmes ; Deathrite de Dresde, en Allemagne, est l’un des groupes les plus passionnants du moment car il réussit à faire converger les éléments les plus graves du Death Metal, du Grindcore et du Punk ; Inhumate et leur Death/Grind massif ;les quatre thrashers du Tyrol d’Insanity Alert ne perdent pas de temps et balancent des chansons rapides et courtes, s’appuyant sur des riffs tueurs et une voix agressive ; Verbal Razors qui ne fait pas dans le mystère et libère un Thrash crossover de grande qualité ; Comity avec leur Extreme Rock’n Roll d’un chaos aussi étouffant que soigné ; Pilori groupe de crust hardcore puisant également ses influences dans le Black Metal, le Grind, ou le Powerviolence ; Warfuck, duo énergique de grindcore ; Whoresnation et leur Grindcore pur sans ingrédients indésirables ; The Walking Dead Orchestra est un retour aux sources avec des riffs Death Metal Old School, tout en conservant des sonorités modernes et lourdes ; la volonté des trois gaillards de P.O.R.C. est de diversifier leurs compos entre brutalité et efficacité ; Disgorged Fœtus, groupe local de l’édition puisque basé à moins de 10km du festival, reprend du service avec la formation initiale pour distiller leur Intense Death Grindgore Carnage ; No Vale Nada est ancré dans une veine hardcore / post hardcore chaotique à souhait, le trio exprime sa haine dans un live toujours plus brut, plus personnel et très dark ; Warkunt délivre un death metal bien old school avec pour unique mantra «Jouer vite, fort et mal» ; Embryonic Cells dont la dimension épique, la froideur des riffs, la tragédie des arrangements et le chant déchiré combleront les amateurs de noirceur métallique ; Doomsisters et leur mélange Grind/Crust/Sludge dans l’esprit du Punk DIY, c’est-à-dire inspiré et sans langue de bois ; Lust For Death et leur CrustPunk Metal ravageur en live et enfin Haut&Court dont les larges influences dans l’éventail des genres musicaux, allant du hip hop au jazz et bien sûr à toutes les sortes de métal, font qu’ils ont créé le Mathcrust.

Tous cela dans un cadre bucolique aux abords du Lac de La Vingeanne, un site naturel et une réserve ornithologique, où tout se trouve à proximité. En effet, le festival, le camping et le parking se touchent. Pas de longues marches pour rejoindre son campement après une journée de slam ou de pogo frénétique, ni dans le sens inverse pour rejoindre le festival depuis le camping après une nuit de repos et prêt à en découdre pour une deuxième journée.

Pour cette première édition, le OUTCH ! proposera des produits locaux (bières artisanales et jus de fruits) et adapté aux différents régimes alimentaires (Omnivore, Végétarien et Végétalien).

Le collectif des Ateliers Parallèles épaulé de bénévoles s’affaire depuis quelques mois déjà afin de préparer la décoration du bar du festival façon « cabinet de curiosité » et disséminera ça et là sur le site des éléments de décoration qui permettront de plonger les festivaliers dans l’univers du OUTCH ! et là, ça devrait faire mal …

Alors restez à l’écoute et soyez de CE nouveau rendez-vous Métal du Grand Est !

Infos pratiques

Site Internet : www.outchfest.fr

Tarifs :

– Pass 1 jour : 34€ (+ frais de location) / 37€ sur place

– Pass 2 jours : 64€ (+ frais de location) / 70€ sur place