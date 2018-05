NOTHING MORE en concert à Arles le 30 juin prochain

Communiqué: Les ricains agités de NOTHING MORE viendront se poser à Arles juste après le Download Festival pour une date à marquer dans l’histoire rock du Cargo de Nuit ! Révélés en 2014 avec un premier album éponyme, les Texans ont offert à la face du monde un rock hybride, parsemé de gros metal et saupoudré de dynamiques electro quasi dubstep, tandis que leurs refrains se sont immédiatement avérés aussi contagieux que radiophoniques.

Prêtez attention, si ce n’est déjà fait : « Jenny », « Go To War », « This Is The Time (Ballast) », « Mr. MTV » ou « Don’t Stop » – ou quelque part la rencontre entre Linkin Park, Papa Roach et Tool.

CD : « The Stories We Tell Ourselves », septembre 2017.