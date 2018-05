Motocultor Open Air : de nouveaux groupes à l’affiche!

Communiqué: Le Motocultor Festival Open Air est fier d’accueillir la bête Polonaise BEHEMOTH suivie des tous bons TAMBOURS DU BRONX Metal Show / CRUACHAN / AND SO I WATCH YOU FROM AFAR / INGESTED / PROMETHEE / HANGMAN’S CHAIR / ENDE / CERF BOITEUX + 15 groupes à confirmer !

Show spécial des TAMBOURS DU BRONX accompagnés par Reuno (LOFOFORA), Stéphane Buriez (LOUDBLAST) et Franky Costanza (BLAZING WAR MACHINE, ex-DAGOBA)

Voici désormais la programmation par jour qui se verra complétée encore de 15 artistes complémentaires prochainement :

Vendredi 17 août

ALESTORM / MINISTRY / DEVIL DRIVER / ULTRA VOMIT / TRISOMIE 21 / ANGELUS APATRIDA / CRUACHAN / AUÐN / THAW / NESSERIA / RENDEZ-VOUS / THE LUMBERJACK FEEDBACK / LÜT / MAID OF ACE / ENDE / LUMBERJACKS …

Samedi 18 août

BEHEMOTH / CANNIBAL CORPSE / THE BLACK DAHLIA MURDER / SHINING / NOSTROMO / TAGADA JONES / PUNISH YOURSELF / AND SO I WATCH YOU FROM AFAR / INGESTED / INGESTED / LES DISCRETS / CELESTE / NECROWRETCH / BLOCKHEADS / EREB ALTOR / HANGMAN’S CHAIR /MONOLITHE / HEART ATTACK / MÖHRKVLTH …

Dimanche 19 août

SEPULTURA Feat. TAMBOURS DU BRONX / DYING FETUS / TAMBOURS DU BRONX Metal Show / MUNICIPAL WASTE / POPA CHUBBY / COMEBACK KID / PERTURBATOR / NASHVILLE PUSSY / ORIGIN / STONED JESUS / MISERY INDEX / TOXIC HOLOCAUST / PROMETHEE / SADISTIC INTENT / JINJER / DEHUMAN …

Journée restant à définir: ABBATH / CERF BOITEUX

Plus d’infos: http://www.motocultor-festival.com/