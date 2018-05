Les détails du nouvel album de CLUTCH

CLUTCH vient d’annoncer la sortie officielle de son nouvel album intitulé « Book Of Bad Decisions » le 7 Septembre prochain sur son propre label Weathermaker Music.

Découvrez ci-dessous, le track listing et la pochette de l’album dont le design est signé Dan Winters. Un premier single, intitulé « Gimmie The Key« , avait été dévoilé il y a quelques jours et est toujours disponible en suivant ce lien.

En plus de l’album, CLUTCH sortira deux vinyles 7″ Picture Discs en édition limitée. Plus d’infos prochainement.

« Book Of Bad Decisions »

01 – “Gimme The Keys”

02 – “Spirit Of ’76”

03 – “Book Of Bad Decisions”

04 – “How To Shake Hands”

05 – “In Walks Barbarella”

06 – “Vision Quest”

07 – “Weird Times”

08 – “Emily Dickinson”

09 – “Sonic Counselor”

10 – “A Good Fire”

11 – “Ghoul Wrangler”

12 – “Hb Is In Control”

13 – “Hot Bottom Feeder”

14 – “Paper & Strife”

15 – “Lorelei“