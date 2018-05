HELLFEST 2018 : Les détails importants à connaître pour un bon festival

Comme chaque année l’organisation du HELLFEST 2018 a annoncé quelques changements importants à connaître avant d’arriver sur place pour bien profiter des 3 jours.

On commence par une nouveauté importante: l’intégralité de tous les pôles restauration sur tout le festival sont gérés uniquement par la carte « Cashless » ! Il ne sera plus possible de payer par CB ou par liquide. Le système « Cashless » est également revu, puisque la carte disparait et c’est le bracelet qui embarque maintenant une puce qui servira aux paiements. Le bracelet sera chargeable en avance via le site festival. L’application HELLFEST permettra également une recharge facile et d’accéder au solde de son bracelet.

Niveau restauration, plus de formules adaptées, autour de la WARZONE, pour les végétariens ou vegan. Niveau boisson, les « désoiffeurs » seront à nouveau disponibles sur le site.

Pour le camping, un Décathlon sera présent pour ceux qui auraient oubliés quelque chose avant d’arriver. L’organisation en profite pour rappeler que lorsqu’on circule sur le camping il est important de respecter ceux qui dorment, de trier ses déchets et de laisser les espaces propres. A noter l’ouverture du Parking à 12h00 le Jeudi. La fourrière sera implacable sur le respect des stationnements, vous êtes prévenus.

Une solution de consigne sera présente, mais il faut réserver sa consigne en ligne avant le début du festival. Plus d’infos sur le site du Hellfest. Il existe aussi un forfait douche à 6€ pour y accéder tout au long du festival.

En terme d’animation, le HELLFEST aura une nouvelle fois sa « Wedding Chapel« , différentes performances avec la troupe Mystical Tribes, des écrans pour les fans du ballon rond, et une sélection de trois films: NEW KID TURBO, KISS CONTRE LES FANTOMES et TUCKER & DALE FIGHTENT LE MAL.

Plus d’infos : http://www.hellfest.fr/