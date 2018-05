HELLFEST 2018 : Le Running Order

EDIT du 14 Mai à 12h15:

Communiqué: Hellbangers ! A moins de 40 jours du festival, nous revenons vers vous pour vous informer de quelques changements concernant le Running Order de cette 13ème édition. En effet, nous avons dû faire face à de petits imprévus mais rassurez-vous : nous faisons toujours de notre mieux pour satisfaire nos fans et faire de ce séjour à Clisson un moment inoubliable !

Nous vous annoncions il y a quelques semaines le show d’ELECTRIC MARY sur la Mainstage 1 : c’est désormais MOS GENERATOR qui vous réveillera le vendredi 22 Juin.

Quant à l’annulation de 7 Seconds, les français de SVINKELS vous donnent RDV aussi le vendredi 22 Juin sur la Warzone.

Un dernier changement aura lieu à la même date : les américains de CROWBAR échangent leur plage horaire avec les japonais de CHURCH OF MISERY (détails via le site officiel www.hellfest.fr).

Le groupe HATEBREED jouera un peu plus tard sur la Warzone le samedi 23 Juin, pour laisser la place quelques heures plus tôt à CRO-MAGS.

ATTENTION : les plus gros changements de Running Order ont lieu le dimanche 24 Juin. Nous vous invitons à lire attentivement les modifications dont nous vous faisons part, ainsi qu’à prendre connaissance du Running Order modifié ci-dessous.

Les horaires entre Mainstage 1 et 2 ont été inversés sur TOUTE la journée, les « riot grrrl » de L7 se produiront sur la Mainstage 1 pour enflammer la foule et suite à l’annulation de YOUNG AND IN THE WAY, les new-yorkais de TOMBS les remplaceront sur la scène Temple.

Enfin, le quatuor de ROTTEN SOUND change avec THE LURKING FEAR, sur la scène Altar. Nous vous incitons à bien vous renseigner sur le nouveau Running Order afin de ne pas être pris au dépourvu !

Nous avons conscience que ces modifications arrivent relativement tardivement et que cela chamboule votre programme durant le festival. Chaque année, nous devons gérer les imprévus de dernière minute. Nous espérons malgré tout que cela n’affectera en rien votre séjour en terres clissonnaises !

Nous aimerions terminer avec une annonce qui nous tient particulièrement à cœur : suite à la 3ème édition de notre grand tremplin Hellfest : THE VOICE OF HELL Powered by RIFFX, le groupe lorrain REDEMPTION a su se démarquer et aura l’opportunité de se produire sur la Mainstage 2 le samedi 23 Juin à 10h30. Nous vous invitons à venir les soutenir, ils sont jeunes et motivés pour vous faire headbanger !

————-

Voici le Running Order pour l’édition 2018 du HELLFEST, ou tout du moins la première version.

Cette version provient du livret officiel HELLFEST, disponible dans le ROCK HARD n°186.