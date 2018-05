GOOD CHARLOTTE en concert à Paris

Communiqué: Après un Bataclan à Paris complet en 2017, Good Charlotte sera de retour en France pour un concert unique au Zénith Paris le vendredi 8 février 2019, à l’occasion de la sortie de son nouvel album « Generation RX » le 14 septembre ! Good Charlotte est l’un des représentants les plus emblématiques de la scène punk rock, qui a connu son pic d’intensité dans les années 2000, autant en terme de vente de disques que de concerts mémorables. Le groupe a signé des titres devenus des hymnes pour bon nombre de fans, tels que « Lifestyles of the Rich and Famous », « Predictable » ou encore « The River » et a certifié platine plusieurs de ses disques. Une chose est sûre, 2019 sera une année marquée par l’empreinte Good Charlotte !

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE : VENDREDI 1ER JUIN À 10H

Plus d’infos : https://www.facebook.com/events/455728624867999/